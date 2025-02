Władze trzech gmin: Wolbórz, Moszczenica i Będków zwróciły się z wnioskiem do marszałka województwa łódzkiego o zgodę na odstrzał bezdomnych psów, które stanowią zagrożenie dla lokalnej społeczności. Sfora, składająca się z kilkunastu dużych, dzikich czworonogów przemieszcza się po terenach wiejskich, polach i lasach, budząc strach wśród mieszkańców, zwłaszcza dzieci i osób starszych.

(Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Problem z bezdomnymi psami nie jest nowy, jednak dotychczasowe próby ich odłowienia przez schronisko dla zwierząt z Bełchatowa nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Pomimo wykorzystania nowoczesnych metod, takich jak drony z kamerą na podczerwień czy klatki żywołapki, zwierzęta pozostają na wolności.

W odpowiedzi na wniosek gmin, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego odrzucił jednak pomysł odstrzału psów. Marszałek województwa podkreślił, że skuteczne odłowienie zwierząt to zadanie, które powinny realizować same gminy.

Mimo odmowy, akcja odławiania psów nie ustaje. Schronisko w Bełchatowie, wspierane przez lokalne społeczności, kontynuuje próby schwytania zwierząt. Ostatnie działania przyniosły pewien sukces - udało się odłowić sześć psów, co może świadczyć o stopniowym zmniejszaniu się sfory. Jednakże zlokalizowanie miejsca, w którym psy się kryją, znacząco przyspieszyłoby proces ich odłowienia.

Do tej pory odłowiono sześć psów. Aktualnie trwa analiza na podstawie nagrań i zdjęć, czy pochodzą one z poszukiwanej grupy. Na nagraniu sfora liczyła 12 psów, ale ta liczba się zmienia, bo przyłączają się do niej miejscowe psy z gospodarstw. Po ostatnich odłowieniach widzimy jednak, że grupa się zmniejsza - przekazała kierownik referatu ochrony środowiska w gminie Wolbórz Małgorzata Jędrzejczyk.

Gmina Wolbórz nie pozostaje bierna wobec problemu. Od lat realizowany jest tu program sterylizacji i kastracji zwierząt, a także program dotacji dla osób, które zdecydują się przygarnąć psa ze schroniska. Na te cele z budżetu samorządu przeznaczane są znaczące środki, sięgające rocznie około 300 tys. zł.