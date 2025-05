Przygotowywany z wielką precyzją podziemny przystanek kolejowy Łódź Koziny będzie pierwszym w Polsce obiektem tego typu z dwoma poziomami dla pociągów. Ta monumentalna konstrukcja, mogąca pomieścić 10-piętrowy budynek, oznacza rewolucję w miejskim i krajowym transporcie kolejowym.

Pierwszy w Polsce taki podziemny przystanek powstaje w Łodzi Agnieszka Wyderka / RMF FM

Podczas wizyty na placu budowy przewodnikami byli rzecznicy odpowiedzialnych za inwestycję: Piotr Grabowski z PDBiM oraz Rafał Wilgusiak z PKP PLK. W rozmowie z reporterką RMF FM podzielili się szczegółami dotyczącymi budowy i funkcjonalności przystanku.

Przystanek Łódź Koziny zaskakuje nie tylko swoją głębokością, ale również zaawansowaną technologią budowy tunelu, prowadzącego do stacji. Maszyna najpierw drążyła i wydobywała urobek na zewnątrz, natomiast druga część TBM-u układa właśnie te betonowe drabinki - opisuje proces budowy tunelu Piotr Grabowski - Przypomina to trochę klocki, ponieważ każdy z tych elementów wpasowany w odpowiednie miejsce tworzy całą tę konstrukcję.

Co więcej, przystanek da pasażerom nowe możliwości podróżowania pociągami. Na obu poziomach: -3 i -2 znajdą się po dwa perony o długości około 156 metrów, a między nimi będzie można się przemieszczać za pomocą schodów ruchomych, schodów oraz wind. To rozwiązanie znacząco ułatwi przesiadki.

Rozwój transportu w całym kraju

Projekt "łódzkiego metra" wpisuje się w szerszą wizję rozwoju transportu nie tylko w Łodzi, ale też w Polsce. Możliwości dworca Łódź Fabryczna będą wykorzystane w pełni, kiedy zostanie dokończona ta inwestycja, czyli budowa tunelu średnicowego oraz powstanie Kolej Dużych Prędkości jako połączenie z Centralnym Portem Komunikacyjnym oraz miastami takimi, jak: Warszawa, Poznań, czy Wrocław.

Wtedy szacujemy, że dworzec Łódź Fabryczna ma potencjał przyciągnięcia nawet 150 tysięcy podróżnych dziennie - mówi rzecznik PKP PLK Rafał Wilgusiak.

Budowa podziemnego przystanku Łódź Koziny jest ciekawym rozwiązaniem technicznym, bo nawet stacje warszawskiego metra nie mają dwóch poziomów torów dla pociągów. Podróżni, którzy będą korzystali z przystanku, będą mogli łatwiej przesiadać się do pociągów, które będą pełniły funkcję miejskiej, kolei podziemnej.

Łódzkie metro pozwoli szybciej pokonywać dystans ze Śródmieścia na Koziny czy do Żabieńca. Jednocześnie pięć tuneli - 4 jednotorowe i jeden dwutorowy - zapewnią przebicie kolejowe od dworca Łódź Fabryczna do dworca Łódź Kaliska. Dzięki temu Łódź zyska nowe połączenia kolejowe.

Niewiadomą pozostaje termin ukończenia budowy tunelu średnicowego w Łodzi. Obecnie jest on określony na czerwiec przyszłego roku. Jednak pewne jest, że wykonawcy nie uda się go dotrzymać, bo duża tarcza Katarzyna ma do pokonania jeszcze niespełna kilometr pod gęsto zabudowanym Śródmieściem, a nie wznowiła pracy pełną parą od września 2024 roku.