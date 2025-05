Kielce mają nową wiceprezydent. Ewelinę Jastrzębską zastąpiła na tym stanowisku Aneta Boroń, dotychczasowa dyrektor wydziału klimatu, środowiska i gospodarki komunalnej urzędu miasta.

Kielce z lotu ptaka - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Boroń pracuje w kieleckim urzędzie miasta od blisko 20 lat. W ostatnim okresie pełniła funkcję dyrektorki wydziału klimatu środowiska i gospodarki komunalnej.

Prezydent Kielc Agata Wojda, przedstawiając swoją zastępczynię, podkreśliła jej ogromne doświadczenie urzędnicze i wieloletnią pracę na różnych szczeblach kariery w urzędzie miasta.

Oprócz swojego niesamowitego zawodowego przygotowania, oprócz ogromnego zaangażowana w sprawy miejskie, posiada jeszcze świetną umiejętność zarządzania i kooperacji ze współpracownikami - oceniła Wojda.

Następczyni Eweliny Jastrzębskiej

Aneta Boroń zastępuje na stanowisku Ewelinę Jastrzębską, która zrezygnowała z funkcji na początku tygodnia.

Dymisja Jastrzębskiej związana była z decyzją jej środowiska politycznego - klubu Perspektywy - o wycofaniu się z oficjalnej współpracy z prezydentką miasta Agata Wojdą.

Dymisja Jastrzębskiej była trzecią tego typu zmianą w zarządzie miasta od zeszłorocznych wyborów prezydenckich. Pierwszego roku prezydentury Wojdy była konieczność odwołania dwóch jej zastępców: Piotra Roguli i Bartłomieja Zapały. W przypadku pierwszego z nich rekomendację wycofał koalicjant KO w radzie miasta, klub radnych Perspektywy.

Powodem odwołania Zapały były kontrowersje związane z jego zagranicznymi delegacjami.

Czym zajmie się Aneta Boroń

Nowa wiceprezydent przejmie kompetencje związane ze środowiskiem, gospodarką komunalną i mieszkaniową.

Obszar, który przyjmuję jest mi dobrze znany, kształtuje jakość życia w mieście. To nie tylko środowisko, ale też czystość i porządek, gospodarka odpadami i sprawy mieszkalnictwa. To bardzo ważne elementy dla naszego miasta, które do tej pory były realizowane bardzo dobrze - podkreśliła Boroń.

Zapowiedziała też, że będzie "kontynuowała wszystkie zadania poprzedniczki".