Najpierw analiza zabezpieczonego sprzętu komputerowego i telefonu, dopiero później przesłuchanie 24-letniego mężczyzny zatrzymanego w związku z zaginięciem 11-letniej Patrycji ze Strzelec Opolskich - dowiedziała się reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Policja opublikowała zdjęcia i filmy z akcji poszukiwawczej. Dziewczynka odnalazła się w jednym z mieszkań w Żorach w województwie śląskim. Aktualnie funkcjonariusze wyjaśniają, jak doszło do spotkania mężczyzny z 11-latką, od kiedy się znają i co się działo, kiedy dziewczynka była w jego towarzystwie.

Policja opublikowała zdjęcia i filmy z poszukiwań 11-letniej Patrycji

W akcję poszukiwawczą włączyli się funkcjonariusze z różnych miast, m.in. Katowic i Łodzi, a także strażacy, psy tropiące oraz lokalna społeczność.

System Child Alert pomógł w nagłośnieniu sprawy - opublikowanie wizerunku dziewczynki w mediach doprowadziło do szybkiego namierzenia tropu.

Trwają czynności wyjaśniające - policja bada, jak i kiedy Patrycja poznała 24-latka oraz co działo się w czasie jej nieobecności.

Poszukiwania dziewczynki trwały niespełna 30 godzin. W akcję zaangażowani byli funkcjonariusze pionu prewencji i kryminalnego, którzy przeszukiwali dworce, galerie handlowe, lasy, ogródki działkowe i inne miejsca, gdzie mogła przebywać zaginiona. Analizowano także monitoringi i wykorzystywano nowoczesny sprzęt, w tym psy tropiące i ratownicze.

W działania włączyli się również policjanci z Czech, a także jednostki z Katowic, Łodzi oraz Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Ogromne wsparcie okazali także strażacy i mieszkańcy regionu.

Podczas akcji poszukiwawczej funkcjonariusze wykorzystywali nowoczesny, specjalistyczny sprzęt, zaangażowano również psy policyjne Komendy Głównej Policji oraz psy ratunkowe OSP Skarbimierz wyszkolone do szukania osób zaginionych w terenie, jak i w gruzach. Zwierzęta przez kilkanaście godzin, w wymagających i trudno dostępnych dla ludzi miejscach, szukały tropu za zaginioną dziewczynką.

Finał poszukiwań 11-letniej Patrycji

W środę 14 maja opolska policja uruchomiła system Child Alert, publikując wizerunek zaginionej dziewcznki w mediach. Informacja o poszukiwaniach obiegła cały kraj, co pomogło w szybkim namierzeniu tropu prowadzącego do rozwiązania sprawy.

W czwartek 15 maja o godzinie 4 nad ranem w jednym z zakładów pracy na terenie województwa śląskiego funkcjonariusze zatrzymali 24-letniego mężczyznę, w którego towarzystwie miała przebywać Patrycja. Zaledwie godzinę później, około 5 dziewczynka została odnaleziona w jednym z mieszkań w Żorach.

Z wstępnych ustaleń wynika, że jej życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Patrycja została przekazana pod opiekę matki, a dalsze decyzje dotyczące jej sytuacji podejmie sąd rodzinny.

Zatrzymany 24-latek został doprowadzony do komendy w Strzelcach Opolskich. Policja ustala teraz okoliczności jego kontaktów z 11-latką - jak i kiedy się poznali, w jakich okolicznościach doszło do ich spotkania oraz co działo się w czasie, gdy dziewczynka była uznana za zaginioną.

Trwają dalsze czynności śledcze. Policja nie wyklucza kolejnych decyzji procesowych po analizie zebranego materiału dowodowego. Jak ustaliła reporterka RMF FM Anna Kropaczek, policja przesłucha mężczyznę po analizie zabezpieczonego sprzętu komputerowego i telefonu.

Czym jest Child Alert?

Child Alert to system natychmiastowego rozpowszechniania wizerunku zaginionego dziecka za pośrednictwem dostępnych mediów. To program, którego głównym celem jest szybsze i skuteczniejsze poszukiwanie młodych ludzi (dzieci i nastolatków) dzięki z góry ustalonej procedurze postępowania. Child Alert pozwala na natychmiastowe upublicznienie określonego komunikatu na temat zaginięcia oraz informacji dotyczących poszukiwań za pośrednictwem dostępnych mediów jak radio, telewizja, internet, telefon komórkowy i nośniki reklamy zewnętrznej.

Podstawowym założeniem Child Alertu jest jak najszybsze zawiadomienie o zaginięciu dziecka jak największej liczby osób. Ma to umożliwić natychmiastowe społeczne zaangażowanie w poszukiwania. Standardowy alert w przypadku zaginięcia dziecka trwa 12 godzin.