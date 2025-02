Nic nie jest pewne na budowie "łódzkiego metra". Tunel średnicowy znów ze znakami zapytania. Tym razem chodzi o termin zakończenia inwestycji. Wykonawca - PBDiM chciałby przedłużenia budowy o rok; inwestor - PKP PLK nie przyjmuje argumentacji i na razie nie zgadza się na przesunięcie daty ukończenia budowy. A tymczasem mali przedsiębiorcy - ludzie prowadzący usługi przy al. Kościuszki u zbiegu z ul. Zieloną w Łodzi - tracą klientów.

Al. Kościuszki w Łodzi opustoszała, gdy została zamknięta na czas budowy tunelu średnicowego / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Budowa tunelu średnicowego w Łodzi, nazywanego "łódzkim metrem", napotyka kolejne przeszkody. Tym razem chodzi o niepewność dotyczącą terminu zakończenia prac. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów (PBDiM) z Mińska Mazowieckiego - wnioskował o przedłużenie budowy o rok, jednak PKP PLK - inwestor projektu - na razie nie zgadza się na zmianę terminu.

W tej niepewnej sytuacji muszą odnaleźć się lokalni przedsiębiorcy, których działalność jest zagrożona przez utrudnienia związane z inwestycją.

Lokalny biznes w cieniu budowy

Al. Kościuszki w Łodzi, jedna z głównych arterii miasta, stała się cieniem samej siebie. Zamknięcie ulicy i utrudnienia komunikacyjne spowodowały, że niegdyś tętniące życiem miejsce, opustoszało.

Dla małych przedsiębiorców i usługodawców, którzy działają w pobliżu budowy, każdy dzień to walka o przetrwanie. Zamknięta al. Kościuszki niezbyt dobrze wpływa na nasz biznes przez to, że nie mamy klientów "z ulicy". Do czasu rozpoczęcia tej budowy każdego dnia na pewno były 2-3 osoby. Tu teraz po prostu nie ma ludzi - skarży się jeden z przedsiębiorców.

Sprzedawczyni ze sklepu przy ul. Zielonej przyznaje, że słyszała od klientów i od właścicieli sąsiednich lokali usługowych, że bardzo odczuli negatywne skutki budowy "łódzkiego metra". Sklepy są zamknięte tymczasowo; jeden się remontuje, ale większość się zamknęła na stałe ze względu na to właśnie, że już jest mniejszy ruch - mówi.

PKP PLK kontra PBDiM: Spór o termin

Spór o przedłużenie terminu realizacji inwestycji trwa. PKP PLK nie akceptuje argumentacji wykonawcy i wymaga udowodnienia, że opóźnienia wynikają z przyczyn niezależnych od niego.

Prowadzone są mediacyjne z wykonawcą. Przekazaliśmy do PBDiM pismo, w którym poinformowaliśmy, że oczekujemy na uzupełnienie wniosku o zmianę harmonogramu m.in. o uzasadnienie odchylenia od bazowego planu budowy tunelu. Wykonawca powinien wykazać, że doszło do opóźnienia z przyczyn od niego niezależnych - tłumaczy Rafał Wilgusiak z PKP PLK.

Wykonawca wyjaśnia, że powodów do przedłużenia terminu zakończenia budowy jest więcej, niż tylko to, że tarcza Katarzyna stoi od września, gdy runęła część kamienicy przy al. 1 maja. Kluczowe dla tej inwestycji jest dokończenie tunelu między aleją 1 Maja a dworcem Łódź Fabryczna.

Pozostałe odcinki realizowane są mniej więcej zgodnie z harmonogramem. Gdzieniegdzie one przyspieszają, gdzieniegdzie są jakieś drobne opóźnienia względem harmonogramu. Natomiast na tę chwilę to nie rzutuje na tę finalną datę - wyjaśnia rzecznik PBDiM Piotr Grabowski.

Wykonawca mówi też o tzw. kurzawce, czyli rodzaju anomalii gruntowej, na której powstała Łódź. Konieczna była zmiana technologii wykonywania robót.

Prace na budowie tunelu trwają

Mimo toczących się rozmów i niepewności co do terminu zakończenia, prace na budowie tunelu średnicowego w Łodzi nie ustają. Trwa wyposażanie wydrążonych już odcinków tunelu. Prowadzone są również prace przy budowie podziemnych stacji.

Pierwsza warstwa betonowego podłoża, a także elementy systemu odwodnienia są gotowe w trzech tunelach jednotorowych. Rozpoczęliśmy układanie tam mat antywibracyjnych i wylewanie drugiej warstwy betonu. Wiosną rozpoczniemy montaż elementów torowiska - informuje Grabowski.

Nie tylko techniczne wyzwania

Budowa tunelu średnicowego w Łodzi to nie tylko wyzwanie techniczne, ale i logistyczne. W związku z problemami, jakie pojawiły się podczas drążenia tunelu, konieczne były relokacje mieszkańców.

Koszty związane z tym procesem, jak podaje PBDiM, sięgają już 8 milionów złotych. Wykonawca stara się łagodzić skutki długiego pobytu mieszkańców w hotelach, między innymi organizując wypoczynek zimowy dla dzieci z rodzin, które musiały opuścić swoje domy.

Przyszłość łódzkiego tunelu nadal ze znakami zapytania

Prace przy budowie tunelu średnicowego w Łodzi mają kilkuletnie opóźnienie. Pierwotnie tunel miał być gotowy w 2021 roku, obowiązujący harmonogram prac przewiduje zakończenie w czerwcu 2026 roku.

Jednak i ten termin stoi pod znakiem zapytania, bo tarcza Katarzyna ma półroczne opóźnienie. Co będzie dalej, gdy jej praca zostanie wznowiona - nie wiadomo, bo TBM ma do wydrążenia tunel pod ścisłą, starą, miejską zabudową.

Inwestycja ta ma kluczowe znaczenie dla miasta, gdyż połączy główne stacje kolejowe w Łodzi. Miasto zyska nowe połączenia kolejowe, a łodzianie możliwość szybszego przejazdu przez miasto.