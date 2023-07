Rekordowa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Łodzi. Wzięło w niej udział 9 tys. 250 dzieci. Około 20 proc. w tej grupie to uczniowie spoza Łodzi. Blisko 800 dzieci nie zakwalifikowało się do żadnej z wybranych przez siebie szkół, ale wolnych jest jeszcze ponad 950 miejsc.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Licea, technika i szkoły branżowe w Łodzi czeka prawdziwe oblężenie. W tym roku w naborze do klas pierwszych uczestniczył podwójny rocznik, czyli ponad 9 tys. absolwentów podstawówek.

Dziś szkoły ponadpodstawowe opublikowały listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów. Teraz ich przyszli uczniowie mają kilka dni na dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów.

Ze względu na podwyższenie wieku obowiązku szkolnego, w latach 2014 i 2015 do klas pierwszych szkół podstawowych przyjęty został jednocześnie podwójny rocznik - 6-latków i 7-latków, dlatego już w poprzednim roku do pierwszych klas szkół średnich w Łodzi poszło ponad 7,5 tysiąca uczniów, czyli o 36 proc. więcej niż w roku ubiegłym.

W szkołach powstały 64 dodatkowe oddziały

Tegoroczna rekrutacja jest jeszcze większym wyzwaniem, ponieważ miasto musiało przygotować ofertę edukacyjną dla ponad 9 tysięcy osób. To o 62 proc. więcej niż w roku szkolnym 2021/2022. Jednocześnie szkoły średnie w tym roku opuściło zaledwie 4,3 tysiąca uczniów.

Władze Łodzi zdecydowały się otworzyć 64 nowe klasy. Dzięki temu wszyscy uczniowie, którzy chcieli dostać się do łódzkiego liceum lub technikum - mają taką możliwość.

Po uruchomieniu dodatkowych oddziałów, w szkołach ponadpodstawowych jest w sumie nieco ponad 9 tys. 400 miejsc. W pierwszym etapie rekrutacji zakwalifikowało się 8449 kandydatów z 9250 biorących udział w naborze.

Są jeszcze wolne miejsca

To oznacza, że szkoły średnie nadal mają 956 wolnych miejsc, zarówno dla osób, które jeszcze nie brały udziału w rekrutacji, jak i dla 800 kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do żadnej z wybranych przez siebie szkół.

To, co było dla nas najważniejsze to, żeby każde dziecko znalazło miejsce w miejskiej placówce - mówi wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka. Dlatego po konsultacji z dyrektorami szkół do planowanych wcześniej 54 nowych oddziałów, dołożyliśmy jeszcze 10. Osoby, które nie dostały się do żadnej szkoły, nie powinny się martwić. Będą miały taką możliwość w rekrutacji uzupełniającej.

Wśród najbardziej obleganych placówek w Łodzi znalazły się m.in.: III LO, IV LO, XXI LO, XXIV LO, XXIX LO i XXXIII LO oraz Technikum nr 10. Zawody najchętniej wybierane przez uczniów to technik informatyk, programista, logistyk i technik weterynarii.

Cieszy nas to, że w tym roku młodzi ludzie wybierali często klasy o profilach ścisłych - mówi dyrektor Departamentu Pracy, Edukacji i Kultury UMŁ Piotr Bors. Nieustannie zachęcamy też do tego, żeby zapisywać się do techników, które gwarantują fach w ręku i dobrze płatną pracę w przyszłości.

Do 21 lipca rodzice lub opiekunowie zakwalifikowanych kandydatów muszą dostarczyć do szkoły oryginały świadectwa ukończenia podstawówki i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

21 lipca o g. 12.00 opublikowane zostaną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Tego samego dnia kurator oświaty ogłosi, ile jeszcze wolnych miejsc pozostało w szkołach średnich. Jednocześnie rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca, która potrwa do 26 lipca.

W kolejnych latach nie będzie łatwiej

Również w kolejnych latach szkoły będą musiały mierzyć się z większą liczbą uczniów, aż do roku szkolnego 2026/2027 uczyć się w nich będzie 5 roczników. Dopiero w roku szkolnym 2027/2028 liczba uczniów w szkole zmniejszy się do 4 roczników.

Nowe klasy będą liczyły prawdopodobnie 30-33 osoby. Zdajemy sobie sprawę, że to nie jest komfortowa sytuacja, ale naszym priorytetem jest to, żeby zapewnić wszystkim chętnym miejsce do nauki - podkreśla wiceprezydent Moskwa-Wodnicka.

W szkołach trwają remonty

Za 2 miliony złotych miasto dostosowuje budynki szkół średnich do nowych realiów. Wakacyjne remonty trwają w 15 liceach.

Przede wszystkim utworzone zostaną nowe sale lekcyjne. Niektóre w szkolnych bibliotekach, siłowniach, piwnicach czy pomieszczeniach gospodarczych, inne w wydzielonej części korytarza.

Modernizowane są również istniejące klasy. Szkoły dostały pieniądze na zakup sprzętu, dodatkowych mebli i pomocy dydaktycznych.

Inwestycje obejmują też remonty sal gimnastycznych i sanitariatów oraz - w kilku przypadkach - wymianę okien. Wszystkie prace zakończą się do 31 sierpnia.