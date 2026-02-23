Program Aktywny Samorząd to realna szansa na uzyskanie dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego, który zwiększa samodzielność i poprawia jakość życia osób z niepełnosprawnościami. Dzięki wsparciu PFRON można pokryć znaczną część kosztów zakupu nowoczesnych rozwiązań wspierających mobilność i codzienne funkcjonowanie. Sprawdź, kto może skorzystać i jak przejść przez procedurę bez zbędnych komplikacji.
Najważniejsze informacje:
· Program Aktywny Samorząd finansuje m.in. sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny.
· Wniosek składa się przez PCPR lub MOPS.
· Wysokość wsparcia zależy od modułu i indywidualnej sytuacji.
· Kluczowe są dokumentacja medyczna i uzasadnienie potrzeby zakupu.
· Proces można znacząco przyspieszyć, odpowiednio przygotowując załączniki.
Program Aktywny Samorząd realizowany przez PFRON ma na celu likwidację barier w codziennym funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnościami. Obejmuje m.in. dofinansowanie:
· wózków elektrycznych,
· sprzętu wspomagającego mobilność,
· urządzeń rehabilitacyjnych,
· technologii wspierających aktywność zawodową i społeczną.
Wsparcie przyznawane jest w ramach określonych modułów - najczęściej dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i spełniających kryteria programu.
Z programu mogą skorzystać osoby:
· posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
· mające trudności w samodzielnym poruszaniu się,
· aktywne zawodowo lub edukacyjnie (w niektórych modułach).
Warto wiedzieć, że nie zawsze wymagany jest wkład własny - w wielu przypadkach można uzyskać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych wsparcia.
Uzyskanie wsparcia w ramach programu wymaga przejścia przez kilka jasno określonych etapów formalnych, które pozwalają ocenić zasadność zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i dopasować poziom dofinansowania do indywidualnych potrzeb wnioskodawcy.
1. Wybór odpowiedniego modułu
Program podzielony jest na kilka ścieżek wsparcia. W kontekście sprzętu rehabilitacyjnego najczęściej dotyczy to likwidacji barier w mobilności.
2. Przygotowanie dokumentów
Niezbędne będą:
· orzeczenie o niepełnosprawności,
· zaświadczenie lekarskie,
· oferta cenowa sprzętu,
· uzasadnienie potrzeby zakupu.
Im bardziej szczegółowe uzasadnienie funkcjonalne, tym większa szansa na pozytywną decyzję.
3. Złożenie wniosku
Wniosek składa się elektronicznie przez system SOW lub bezpośrednio w PCPR/MOPS.
W opisie planowanego zakupu warto wskazać konkretne rozwiązanie, np. dostępne na stronie Prolifter.
Program Aktywny Samorząd obejmuje szeroki katalog sprzętu:
· wózki elektryczne,
· podnośniki transportowe,
· systemy pionizacji,
· urządzenia wspierające rehabilitację domową.
Zakup musi być uzasadniony medycznie i funkcjonalnie - nie wystarczy sama chęć poprawy komfortu.
Największe znaczenie ma spójna dokumentacja, poparta opinią specjalisty oraz realnym uzasadnieniem potrzeby zakupu. Istotne jest również wskazanie, w jaki sposób sprzęt wpłynie na aktywność życiową, w tym możliwość pracy, nauki lub większej samodzielności. Warto podkreślić, jak sprzęt umożliwi codzienne funkcjonowanie i zwiększy niezależność.
Czy każdy wniosek w programie Aktywny Samorząd zostaje zaakceptowany?
Nie. Decyzja zależy od spełnienia kryteriów formalnych oraz zasadności zakupu.
Ile trwa rozpatrzenie wniosku?
Zazwyczaj od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od jednostki realizującej.
Czy można wybrać dowolny sprzęt?
Tak, pod warunkiem że odpowiada potrzebom wynikającym z niepełnosprawności i mieści się w katalogu programu.
