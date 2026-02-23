Program Aktywny Samorząd to realna szansa na uzyskanie dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego, który zwiększa samodzielność i poprawia jakość życia osób z niepełnosprawnościami. Dzięki wsparciu PFRON można pokryć znaczną część kosztów zakupu nowoczesnych rozwiązań wspierających mobilność i codzienne funkcjonowanie. Sprawdź, kto może skorzystać i jak przejść przez procedurę bez zbędnych komplikacji.

Najważniejsze informacje:

·         Program Aktywny Samorząd finansuje m.in. sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny.

·         Wniosek składa się przez PCPR lub MOPS.

·         Wysokość wsparcia zależy od modułu i indywidualnej sytuacji.

·         Kluczowe są dokumentacja medyczna i uzasadnienie potrzeby zakupu.

·         Proces można znacząco przyspieszyć, odpowiednio przygotowując załączniki.

Czym jest program "Aktywny Samorząd"?

Program Aktywny Samorząd realizowany przez PFRON ma na celu likwidację barier w codziennym funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnościami. Obejmuje m.in. dofinansowanie:

·         wózków elektrycznych,

·         sprzętu wspomagającego mobilność,

·         urządzeń rehabilitacyjnych,

·         technologii wspierających aktywność zawodową i społeczną.

Wsparcie przyznawane jest w ramach określonych modułów - najczęściej dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i spełniających kryteria programu.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Z programu mogą skorzystać osoby:

·         posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

·         mające trudności w samodzielnym poruszaniu się,

·         aktywne zawodowo lub edukacyjnie (w niektórych modułach).

Warto wiedzieć, że nie zawsze wymagany jest wkład własny - w wielu przypadkach można uzyskać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych wsparcia.

Jak wygląda proces uzyskania dofinansowania?

Uzyskanie wsparcia w ramach programu wymaga przejścia przez kilka jasno określonych etapów formalnych, które pozwalają ocenić zasadność zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i dopasować poziom dofinansowania do indywidualnych potrzeb wnioskodawcy.

1. Wybór odpowiedniego modułu

Program podzielony jest na kilka ścieżek wsparcia. W kontekście sprzętu rehabilitacyjnego najczęściej dotyczy to likwidacji barier w mobilności.

2. Przygotowanie dokumentów

Niezbędne będą:

·         orzeczenie o niepełnosprawności,

·         zaświadczenie lekarskie,

·         oferta cenowa sprzętu,

·         uzasadnienie potrzeby zakupu.

Im bardziej szczegółowe uzasadnienie funkcjonalne, tym większa szansa na pozytywną decyzję.

3. Złożenie wniosku

Wniosek składa się elektronicznie przez system SOW lub bezpośrednio w PCPR/MOPS.

W opisie planowanego zakupu warto wskazać konkretne rozwiązanie, np. dostępne na stronie Prolifter.

Na co można otrzymać środki?

Program Aktywny Samorząd obejmuje szeroki katalog sprzętu:

·         wózki elektryczne,

·         podnośniki transportowe,

·         systemy pionizacji,

·         urządzenia wspierające rehabilitację domową.

Zakup musi być uzasadniony medycznie i funkcjonalnie - nie wystarczy sama chęć poprawy komfortu.

Jak zwiększyć szanse na pozytywną decyzję?

Największe znaczenie ma spójna dokumentacja, poparta opinią specjalisty oraz realnym uzasadnieniem potrzeby zakupu. Istotne jest również wskazanie, w jaki sposób sprzęt wpłynie na aktywność życiową, w tym możliwość pracy, nauki lub większej samodzielności. Warto podkreślić, jak sprzęt umożliwi codzienne funkcjonowanie i zwiększy niezależność.

FAQ - Program dofinansowań Aktywny Samorząd 2026 - jak uzyskać dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny?


Czy każdy wniosek w programie Aktywny Samorząd zostaje zaakceptowany?

Nie. Decyzja zależy od spełnienia kryteriów formalnych oraz zasadności zakupu.

Ile trwa rozpatrzenie wniosku?

Zazwyczaj od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od jednostki realizującej.

Czy można wybrać dowolny sprzęt?

Tak, pod warunkiem że odpowiada potrzebom wynikającym z niepełnosprawności i mieści się w katalogu programu.

