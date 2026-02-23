Program Aktywny Samorząd to realna szansa na uzyskanie dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego, który zwiększa samodzielność i poprawia jakość życia osób z niepełnosprawnościami. Dzięki wsparciu PFRON można pokryć znaczną część kosztów zakupu nowoczesnych rozwiązań wspierających mobilność i codzienne funkcjonowanie. Sprawdź, kto może skorzystać i jak przejść przez procedurę bez zbędnych komplikacji.

Najważniejsze informacje:

· Program Aktywny Samorząd finansuje m.in. sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny.

· Wniosek składa się przez PCPR lub MOPS.

· Wysokość wsparcia zależy od modułu i indywidualnej sytuacji.

· Kluczowe są dokumentacja medyczna i uzasadnienie potrzeby zakupu.

· Proces można znacząco przyspieszyć, odpowiednio przygotowując załączniki.

Czym jest program "Aktywny Samorząd"?

Program Aktywny Samorząd realizowany przez PFRON ma na celu likwidację barier w codziennym funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnościami. Obejmuje m.in. dofinansowanie:

· wózków elektrycznych,

· sprzętu wspomagającego mobilność,

· urządzeń rehabilitacyjnych,

· technologii wspierających aktywność zawodową i społeczną.

Wsparcie przyznawane jest w ramach określonych modułów - najczęściej dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i spełniających kryteria programu.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Z programu mogą skorzystać osoby:

· posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

· mające trudności w samodzielnym poruszaniu się,

· aktywne zawodowo lub edukacyjnie (w niektórych modułach).

Warto wiedzieć, że nie zawsze wymagany jest wkład własny - w wielu przypadkach można uzyskać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych wsparcia.

Jak wygląda proces uzyskania dofinansowania?

Uzyskanie wsparcia w ramach programu wymaga przejścia przez kilka jasno określonych etapów formalnych, które pozwalają ocenić zasadność zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i dopasować poziom dofinansowania do indywidualnych potrzeb wnioskodawcy.



1. Wybór odpowiedniego modułu

Program podzielony jest na kilka ścieżek wsparcia. W kontekście sprzętu rehabilitacyjnego najczęściej dotyczy to likwidacji barier w mobilności.



2. Przygotowanie dokumentów

Niezbędne będą:

· orzeczenie o niepełnosprawności,

· zaświadczenie lekarskie,

· oferta cenowa sprzętu,

· uzasadnienie potrzeby zakupu.

Im bardziej szczegółowe uzasadnienie funkcjonalne, tym większa szansa na pozytywną decyzję.



3. Złożenie wniosku

Wniosek składa się elektronicznie przez system SOW lub bezpośrednio w PCPR/MOPS.

W opisie planowanego zakupu warto wskazać konkretne rozwiązanie, np. dostępne na stronie Prolifter.

Na co można otrzymać środki?

Program Aktywny Samorząd obejmuje szeroki katalog sprzętu:

· wózki elektryczne,

· podnośniki transportowe,

· systemy pionizacji,

· urządzenia wspierające rehabilitację domową.

Zakup musi być uzasadniony medycznie i funkcjonalnie - nie wystarczy sama chęć poprawy komfortu.

Jak zwiększyć szanse na pozytywną decyzję?

Największe znaczenie ma spójna dokumentacja, poparta opinią specjalisty oraz realnym uzasadnieniem potrzeby zakupu. Istotne jest również wskazanie, w jaki sposób sprzęt wpłynie na aktywność życiową, w tym możliwość pracy, nauki lub większej samodzielności. Warto podkreślić, jak sprzęt umożliwi codzienne funkcjonowanie i zwiększy niezależność.

FAQ - Program dofinansowań Aktywny Samorząd 2026 - jak uzyskać dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny?

Czy każdy wniosek w programie Aktywny Samorząd zostaje zaakceptowany?

Nie. Decyzja zależy od spełnienia kryteriów formalnych oraz zasadności zakupu.

Ile trwa rozpatrzenie wniosku?

Zazwyczaj od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od jednostki realizującej.

Czy można wybrać dowolny sprzęt?

Tak, pod warunkiem że odpowiada potrzebom wynikającym z niepełnosprawności i mieści się w katalogu programu.

Dofinansowanie z programu Aktywny Samorząd - Sklep Prolifter

Darmowe prezentacje sprzętu w całej Polsce!

Adres firmy:

Mszczonowska 33/35 lok. 38, 96-100 Skierniewice

Telefony:

Rehabilitacja: +48 663 221 727

Windy, platformy, krzesełka: +48 729 888 698

Schodołazy: +48 697 301 691

NIP:

8361812775

REGON:

100760535

Strona WWW:

https://www.prolifter.pl/