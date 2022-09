Zlikwidowanie 2 laboratoriów narkotyków oraz przejęcie ponad 359 kg narkotyków ( klefedronu i mefedronu ) o łącznej wartości blisko 12 mln zł - to efekt działań policjantów CBŚP. Zatrzymano cztery osoby. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Łodzi.

/ CBŚP / Materiały prasowe

Policjanci z łódzkiego oddziału CBŚP ustalili, że na terenie województwa łódzkiego działa zorganizowana grupa przestępcza, zajmująca się wytwarzaniem na dużą skalę narkotyków syntetycznych.





W gospodarstwie rolnym, w małej miejscowości, zatrzymano mężczyznę, który w jednym z pomieszczeń miał laboratorium narkotyków.

Podczas akcji policjanci zabezpieczyli substancję, przechowywaną w specjalnych tacach, umieszczonych w chłodziarkach. Okazało się, że jest to ponad 357 kg klefedronu, którego szacunkowa wartość to 11 mln zł. Funkcjonariusze przejęli również urządzenia oraz prekursory i substancje służące do produkcji narkotyków, wagi, a także maski pełnotwarzowe. Jak się okazało, na posesji znajdowały się również cztery, profesjonalnie przygotowane pomieszczenia do uprawy i suszenia konopi.

Drugie laboratorium narkotyków syntetycznych znajdowało się w prywatnym mieszkaniu w Łodzi. Tam policjanci CBŚP zatrzymali kolejne 3 osoby.

W mieszkaniu znaleziono ponad 2 kg mefedronu (wartego około 75 tys. zł) oraz sprzęt służący do produkcji narkotyku.

Wszyscy zatrzymani trafili na trzy miesiące do aresztu i usłyszeli zarzuty produkcji znacznych ilości substancji psychotropowych, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej.





Grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności. Sprawa jest rozwojowa.







Likwidacja laboratorium produkującego narkotyki CBŚP / Policja