Do poważnego wypadku doszło na autostradzie A1 w kierunku Katowic na wysokości wsi Skoszewy koło Łodzi. Samochód ciężarowy zderzył się z lawetą. Jedna osoba jest ranna. Droga została zablokowana.

Do wypadku na A1 doszło w rejonie Łodzi. / Shutterstock

Do wypadku doszło po godz. 16 na A1 między węzłami Łódź Północ i Brzeziny. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad na jezdni w kierunku Katowic, na wysokości wsi Skoszewy, doszło do zderzenia dwóch pojazdów - ciężarówki i lawety.

Kierowca lawety jadący autostradą na południe uderzył w stojący na poboczu samochód ciężarowy - powiedział dyżurny KW PSP w Łodzi.

Skutki kolizji są poważne. Ranna została jedna osoba, a rozbite samochody i pojazdy służb ratunkowych i drogowych zablokowały pasu jezdni w kierunku Katowic.

Dyżurny GDDKiA w Łodzi poinformował, że odcinek autostrady A1 w kierunku Katowic od Strykowa (węzeł Łódź Północ) do węzła Brzeziny na wschodniej obwodnicy Łodzi jest zamknięty.

Przed miejscem wypadku ustawił się kilkukilometrowy korek. Jadącym autostradą A1 GDDKiA we wpisie na platformie X radzi zjazd na węźle Łódź Północ na autostradę A2 do węzła Stryków, a nawet opuszczenie autostrady już na węźle Piątek.

Kierowcy jadący z Gdańska i Warszawy w kierunku Wrocławia powinni wybrać trasę po A2 do węzła Emilia i dalej drogą ekspresową S14 (Zachodnia Obwodnica Łodzi) na południe.

Według komunikatu GDDKiA ruch na zamkniętym odcinku autostrady A1 powinien być przywrócony ok. godz. 19.