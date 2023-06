W niedzielę rozpocznie się w Łodzi XI Międzynarodowy Festiwal Teatralna Karuzela - jeden z największych w kraju przeglądów sztuki współczesnej dla dzieci, młodzieży i całych rodzin, organizowany przez Teatr Pinokio. Po raz pierwszy wydarzenie odbędzie się w nowej siedzibie Teatru.

Teatralna Karuzela 2019 / Fb Teatralna Karuzela /

Hasło przewodnie Festiwalu, na który od 11 do 17 czerwca złożą się pokazy spektakli, działania performatywne, warsztaty edukacyjne, to "Podaj Cegłę".

W związku z przeprowadzką Teatru do nowej siedziby, motyw przewodni nawiązuje do budowania zarówno dosłownie, jak i w przenośni. Każdy z siedmiu dni opatrzony jest swoim "budującym" patronatem. Tegoroczna Teatralna Karuzela to kolejno dni budowania: cegła po cegle - świadomości, dobrego miejsca, własnej wartości, porozumienia, komunikacji i narracji - wyjaśnił kurator wydarzenia Daniel Arbaczewski.

W zrewitalizowanej dawnej fabryce Wigencja - obecnie nowej siedzibie Teatru Pinokio zaprezentowane zostaną spektakle z Włoch, Niemiec, Holandii i Polski. Znajdą się wśród nich propozycje dla każdej grupy wiekowej odbiorców - także dla dorosłych.

Sam Teatr Pinokio zagra trzy spektakle: "Wojnokrakę" w dwóch językach polskich - fonicznym oraz migowym, "Dzieci i ryby", będące koprodukcją z Teatrem Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi oraz "Ballady i romanse" zrealizowane w koprodukcji ze Śląskim Teatrem Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach. Nasze drzwi będą otwarte dla wszystkich, a sami z przyjemnością przyjmiemy życzenia dla nowego miejsca w formie nagrań w naszym studio i największej na świecie laurki w foyer - podkreślił dyrektor Teatru Pinokio i Festiwalu Gabriel Gietzky.

Koordynatorka ds. edukacji i jakości literackiej w Teatrze Pinokio Marta Magalska zaznaczyła, że poza spektaklami festiwal będzie obfitował również w warsztaty i wydarzenia towarzyszące.

Wśród nich znajdą się m.in. czytanie performatywne dla młodzieży w reżyserii Doroty Abbe, warsztaty wykorzystujące wirtualną rzeczywistość, warsztaty o kulturze Głuchych oraz spotkanie z architektką przestrzeni, która wesprze dzieci w projektowaniu Pokoju Spokoju. To przestrzeń w teatrze, w której każdy, kto poczuje się przytłoczony nadmiarem wrażeń, będzie mógł wyciszyć się i pobyć ze sobą. We wszystkich tych działaniach oddajemy sprawczość dzieciom i młodzieży. Traktując je po partnersku, wspólnymi siłami budujemy cegła po cegle dobre miejsce - dodała.

Pierwszym spektaklem prezentowanym w ramach Festiwalu będzie "Ślimak i lew, czyli bajka o..." Teatru Animacji z Poznania - sztuka w całości wymyślona przez pięcioletniego chłopca. W kolejne dni będzie można oglądać przedstawienia Unterwasser Theater z Włoch, Puppentheater Zwickau z Niemiec, Teatru K.T.O., Fundacji GraNice, De Stilte z Niderlandów, Leo Petersena - Lejo oraz Teatru Lalek Banialuka z Bielska-Białej.