Ponad setkę "nocnych marków" - czyli zwierząt, które są aktywne nocą - będzie można od soboty (29 kwietnia) oglądać w łódzkim Orientarium. Mieszkańcami pawilonu "Nocny świat" są między innymi nietoperze.

W ciągu dnia można podglądać nocne życie zwierząt w pawilonie "Nocny świat" w łódzkim ZOO / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Goście, którzy przyjdą w długi majowy weekend do łódzkiego Ogrodu Zoologicznego, będą mogli zajrzeć do nowego pawilonu "Nocny Świat". Zwierzęta, które tu zamieszkały mają odwróconą dobę, co oznacza, że będzie można je podglądać w momentach ich największej aktywności.

Ekspozycje zostały zaaranżowane tak, żeby można było oglądać zwierzęta bez noktowizorów. Użyto czerwonego i niebieskiego światła, które nie przeszkadza lokatorom, a ludziom pozwoli oglądać "nocne marki".

To królestwo nietoperzy, ale zobaczycie tu też kanguroszczury, kitanki lisie, leniwca... - mówi wiceprezes zarządu Orientarium ZOO Łódź - Tomasz Jóźwik. Zaaranżowaliśmy tutaj skalne przestrzenie, dodaliśmy specjalną niebieską poświatę, a w wejściach zamontowano śluzy tak, by do środka wpadało, jak najmniej słonecznych promieni.

Nocny świat w łódzkim Orientarium Agnieszka Wyderka / RMF FM

To nie jedyna atrakcja ZOO przygotowana na majówkę. Orientarium będzie, bowiem, obchodzić pierwsze urodziny.

W ogrodzie pojawią się ogromne maskotki, będą animacje i malowanie buziek oraz małe upominki. Zaplanowaliśmy też wejścia do niedostępnych na co dzień miejsc - podkreśla prezes Orientarium ZOO Łódź - Arkadiusz Jaksa. Zaprosimy gości także do kuchni słoni i opowiemy o naszym stadzie. Będzie można zajrzeć na zaplecze oceanarium i....na tajemniczy poziom -1.

Już w grudniu łódzkie Orientarium pochwaliło się milionem odwiedzających ogród. Liczymy na to, że w 2023 roku odwiedzi nas przynajmniej 1,3 mln gości - mówi Jaksa.

Agnieszka Wyderka / RMF FM

Agnieszka Wyderka / RMF FM

Łódzki ogród jest miejscem, do którego przyjeżdżają turyści z całej Polski. Ponad 500 tys. gości przybyło spoza województwa łódzkiego.

Najczęściej odwiedzający pochodzą z województwa mazowieckiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Sporym zainteresowaniem cieszą się wycieczki z edukatorami i VR, czyli nowoczesna technologia, którą łódzkie ZOO dysponuje jako jedyny ogród w Polsce.

Sercem ogrodu są jednak zwierzęta, a tych przybywa i mają się doskonale, bo się rozmnażają. Od otwarcia Orientarium do Łodzi dotarły: dwa słonie, samiec żyrafy Rotshilda, makaki japońskie, tamaryny czerwonobrzuche czy pies leśny...

Dopiero co otworzyliśmy nowy wybieg dla żółwi brunatnych, w naszym ogrodzie pojawiły się też maluchy m.in. binturongi, wyderki orientalne, leniwiec... - dodaje Jaksa. Oprócz tego w zbiornikach morskich w Orientarium ekspozycja cały czas jest wzbogacana o nowe ryby morskie, bezkręgowce i koralowce.

ZOO Łódź czynne jest od 9 do 19, a nowy pawilon "Nocny świat" od 10.