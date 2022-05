We wtorek w Łódzkiem będą prowadzone prace na dwóch wiaduktach autostrady A1 oraz na jezdni w kierunku Poznania autostrady A2. Oznacza to utrudnienia w ruchu - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Pierwszy etap prac gwarancyjnych na autostradzie A1 rozpocznie się we wtorek o godzinie 9. Obejmie dwa wiadukty oddalone od siebie o ok. 1,5 km - od km 299 do km 301 - na jezdni w kierunku Katowic. Przewidziane zakończenie tej części robót zaplanowano na godz. 14" - przekazał rzecznik łódzkiego oddziału GDDKiA Maciej Zalewski.

"Drugi etap prac będzie realizowany na jezdni wschodniej - w stronę Gdańska, w godzinach od ok. 17 do 20. W obu przypadkach z ruchu zostanie wyłączony prawy pas, a w miejscu robót będzie obowiązywało ograniczenie do 80 km/h" - dodał.

Również we wtorek prowadzony będzie remont cząstkowy nawierzchni na autostradzie A2. Prace będą prowadzone na jezdni w kierunku Poznania między węzłami Skierniewice i Łowicz na 389. i 399. kilometrze trasy. Z ruchu wyłączony będzie prawy pas autostrady. Będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 80 km/h.