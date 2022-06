Zachodnia obwodnica Łodzi już niebawem będzie dostępna dla kierowców. Trwają odbiory i sprzątanie na pierwszym jej odcinku - od Lublinka do Aleksandrowa Łódzkiego. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze przed wakacjami będzie można dojechać nią z zachodnich osiedli do S8 i lotniska. Łódź będzie pierwszą aglomeracją w Polsce, która będzie miała obwodnice z każdej strony.