Autobus komunikacji miejskiej zderzył się z czterema samochodami osobowymi w Łodzi. Jedna osoba została ranna. Informację o zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Do zderzenia autobusu komunikacji miejskiej z czterema autami osobowymi doszło w Łodzi na skrzyżowaniu ul. Popiełuszki i Maratońskiej. 

Z informacji strażaków wynika, że jedna osoba została ranna, to kierowca jednego z samochodów. 

Ulica Maratońska jest zablokowana.

Informację o zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM. 



