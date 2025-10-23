Autobus komunikacji miejskiej zderzył się z czterema samochodami osobowymi w Łodzi. Jedna osoba została ranna. Informację o zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.
Do zderzenia autobusu komunikacji miejskiej z czterema autami osobowymi doszło w Łodzi na skrzyżowaniu ul. Popiełuszki i Maratońskiej.
Z informacji strażaków wynika, że jedna osoba została ranna, to kierowca jednego z samochodów.
Ulica Maratońska jest zablokowana.
