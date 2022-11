Ponad 2 tys. złotych rocznie można zaoszczędzić stosując się do zasad Łódzkiego Dekalogu Oszczędzania. Na liście jest m.in. zamiana kąpieli na prysznic lub montaż perlatora na kranie, co sprawi, że co miesiąc w kieszeni zostanie 100 złotych.

Łódzki Dekalog Oszczędzania jest prosty do zrealizowania, a korzyści niesie mnóstwo / UMŁ / Materiały prasowe Kryzys energetyczny, przekłada się także na zasobność domowych budżetów. Wszyscy z niepokojem patrzymy na rosnące ceny energii, wpływające właściwie na każdy aspekt naszej codzienności. Już teraz widać, jak kosztowne będzie ogrzanie naszych domów tej zimy. Nadszedł czas na wprowadzenie małych, ale istotnych zmian w życiu. Musimy oszczędniej i efektywniej korzystać z zasobów, jakimi dysponujemy. Jeżeli zmniejszymy ich użycie - wystarczą na dłużej. To wyraz dbałości nie tylko o stan naszych portfeli, ale świadomej troski o środowisko, w którym żyjemy. Jedna z ulotek promujących Łódzki Dekalog Oszczędzania / UMŁ / Materiały prasowe Rozpoczynamy szeroką kampanię, w której apelujemy o oszczędne gospodarowanie zasobami i podjęcie wysiłku zmiany złych przyzwyczajeń, związanych z ich marnotrawieniem - informuje Maciej Riemer, dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu UMŁ. Chcemy pomóc mieszkańcom Łodzi i wskazać w jaki sposób zaoszczędzić np. na ogrzewaniu czy zmniejszyć zużycie prądu i wody. Do tego celu wykorzystujemy wiele dostępnych nam narzędzi marketingowych, aby mieć pewność, iż nasze porady dotrą do każdego mieszkańca. Poprzez serię artykułów prasowych, plakaty w windach na osiedlach, działania w mediach społecznościowych i listy skierowane bezpośrednio do mieszkańców - łódzcy urzędnicy chcą zachęcić łodzian do oszczędzania. W informacjach będzie wskazane, jak duży efekt mogą przynieść nawet najdrobniejsze zmiany przyzwyczajeń. Pamiętajmy! Najefektywniejsza, najekonomiczniejsza i najbardziej ekologiczna energia to ta, której nie zużyjemy - mówi Maciej Riemer. W akcję włączyli się łódzcy przedsiębiorcy, którzy realizując swoje strategie społecznej odpowiedzialności biznesu, dzielą się swoim doświadczeniem i ekologicznymi rozwiązaniami. Jesteśmy praktykami oszczędzania - mówi Łukasz Młynarski Prezes Zarządu firmy Atum Energy. Od 10 lat działamy na łódzkim rynku OZE, doradzając jak lepiej wykorzystywać energię. Chętnie angażujemy się we wszelkie akcje informacyjne dotyczące zarządzania energią - dodaje Piotr Kowalczyk - kierownik działu handlowego. Niezwykle istotne jest dla nas budowanie świadomości wśród mieszkańców, aby z rozsądkiem podchodzić do zużycia energii. Zachęcamy do wymiany oświetlenia, termostatów, czy też większych inwestycji jak termomodernizacja domów i instalacja odpowiedniej wentylacji. Jednak nawet bez większych nakładów finansowych, kierując się tylko zasadami z Łódzkiego Dekalogu Oszczędzania możemy osiągnąć duży zysk energetyczny. Wszystkie porady zostaną zebrane i udostępnione na specjalnej podstronie www.lodz.pl/oszczedzamy. Zobacz również: Mural z wizerunkiem Włodzimierza Smolarka przy stadionie Widzewa Łódź

