Każdy kierowca może znaleźć się w sytuacji, gdy dochodzi do kolizji lub wypadku. Niezależnie od tego, czy jest to drobna stłuczka na parkingu, czy poważniejsze zdarzenie drogowe kluczowe znaczenie ma wiedza, jak sprawdzić, czy sprawca ma ważne ubezpieczenie OC. Od tego zależy, kto pokryje koszty naprawy, a także czy przysługuje nam samochód zastępczy.

/ Materiały prasowe

Jak upewnić się, że sprawca wypadku jest ubezpieczony?

Jak sprawdzić OC sprawcy? Jeżeli uczestniczysz w zdarzeniu drogowym, w którym nie jesteś winny, pierwszym krokiem po zabezpieczeniu miejsca wypadku powinno być ustalenie, czy sprawca posiada ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). W Polsce można to zrobić w prosty sposób dzięki ogólnodostępnym narzędziom online.

Baza Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG)

Najpewniejszym źródłem informacji o polisach OC jest baza UFG. Wystarczy wejść na stronę Funduszu i w przeznaczonym do tego miejscu wpisać numer rejestracyjny lub numer VIN pojazdu sprawcy. System natychmiast zweryfikuje, czy pojazd był ubezpieczony w danym dniu, a także poda nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego.

Taki raport warto zapisać lub zrobić zrzut ekranu, ponieważ może być przydatny przy zgłaszaniu szkody, zwłaszcza gdy sprawca odmawia współpracy lub próbuje uniknąć odpowiedzialności.

Historia Pojazdu (CEPiK)

Drugim źródłem jest rządowy portal Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Wystarczy znać numer rejestracyjny, numer VIN i datę pierwszej rejestracji pojazdu, aby uzyskać informacje o jego aktualnym statusie ubezpieczenia. To rozwiązanie szczególnie przydatne, gdy nie mamy bezpośredniego kontaktu ze sprawcą lub chcemy dodatkowo zweryfikować dane.

Co, jeśli sprawca nie ma OC?

Jeśli z wyników wyszukiwania wynika, że pojazd nie ma ważnego ubezpieczenia, sprawą zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. To on wypłaci odszkodowanie osobie poszkodowanej, a następnie będzie dochodzić zwrotu środków od nieubezpieczonego sprawcy.

Auto zastępcze z OC sprawcy - komu i kiedy przysługuje?

Jeśli Twój samochód został uszkodzony nie z Twojej winy, masz prawo do korzystania z auta zastępczego, którego koszt pokrywa ubezpieczyciel sprawcy. To prawo wynika wprost z zasad odpowiedzialności cywilnej: ubezpieczyciel ma obowiązek pokryć wszystkie skutki szkody, a jednym z nich jest brak możliwości korzystania z własnego pojazdu. Dowiedz się więcej na stronie: https://ubezpieczamy-auto.pl/auto-zastepcze-z-oc-sprawcy/.

Kiedy możesz skorzystać z auta zastępczego?

Samochód zastępczy przysługuje, jeśli:

· Twój pojazd został uszkodzony lub zniszczony w wyniku kolizji spowodowanej przez innego kierowcę,

· auto nie nadaje się do jazdy lub jego użytkowanie jest ograniczone,

· nie masz innego pojazdu, którym mógłbyś zastąpić uszkodzony samochód.

Prawo do auta zastępczego przysługuje zarówno osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jak i osobom prywatnym. Nie trzeba przy tym udowadniać, że samochód jest niezbędny do pracy, wystarczy wykazać, że był regularnie używany do codziennych celów, np. dojazdów do pracy, szkoły, sklepu.

Na jak długo przysługuje auto zastępcze?

Czas korzystania z samochodu zastępczego zależy od rodzaju szkody:

· W przypadku szkody częściowej - od momentu zdarzenia do dnia, w którym zakończono naprawę.

· W przypadku szkody całkowitej - do czasu, aż poszkodowany będzie mógł nabyć nowy pojazd lub realnie korzystać z innego środka transportu.

Jakie auto można wynająć?

Auto zastępcze powinno być tej samej lub niższej klasy niż pojazd uszkodzony. Wybór znacznie droższego lub bardziej luksusowego samochodu może skutkować odmową pokrycia pełnych kosztów najmu. W praktyce poszkodowany może skorzystać z dwóch opcji:

1. Samodzielny wynajem auta i późniejsze rozliczenie z ubezpieczycielem,

2. Skorzystanie z wypożyczalni współpracującej z ubezpieczycielem sprawcy - wówczas to wypożyczalnia rozlicza się bezpośrednio z firmą ubezpieczeniową.

Na co zwrócić uwagę w praktyce?

· Sprawdź polisę sprawcy natychmiast po zdarzeniu - unikniesz późniejszych problemów z dochodzeniem odszkodowania.

· Zachowaj wszystkie dokumenty - potwierdzenie z UFG, raport z CEPiK, kosztorys naprawy, umowę wynajmu auta zastępczego.

· Nie zwlekaj z decyzją o wynajmie auta - jeśli zrobisz to kilka dni po zdarzeniu, ubezpieczyciel może uznać, że samochód nie był Ci niezbędny.

· Dobierz auto odpowiednie do klasy swojego pojazdu - w przeciwnym razie możesz pokryć różnicę w kosztach.

· W przypadku szkody całkowitej - staraj się wykazać, że aktywnie szukasz nowego samochodu. Ubezpieczyciel może skrócić okres wynajmu, jeśli uzna, że celowo przedłużasz jego trwanie.

Dlaczego warto znać swoje prawa?

Świadomość przysługujących Ci praw po kolizji drogowej to realna ochrona przed stratami finansowymi. Wiedza o tym, jak sprawdzić OC sprawcy, pozwala uniknąć sytuacji, w której pozostajesz bez odszkodowania, a prawo do auta zastępczego chroni Cię przed dodatkowymi wydatkami i utrudnieniami w codziennym życiu.

Te kwestie są nie tylko teoretyczne, ponieważ dotyczą tysięcy kierowców każdego roku. Warto wiedzieć, jak działa system i z jakich narzędzi skorzystać, aby szybko odzyskać sprawność po wypadku.