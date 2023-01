"Projekt&Muzyka" - to tytuł pierwszej wystawy w stałej galerii ASP w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Prezentowane są plakaty, infografiki, projekty okładek płyt czy animowane formy multimedialne. W sumie kilkadziesiąt prac, będących próbą odnalezienia graficznego ekwiwalentu muzyki.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Pierwsza ekspozycja przygotowana w ramach współpracy dwóch instytucji, zatytułowana: "Projekt&Muzyka", poświęcona będzie poszukiwaniom z zakresu projektowania graficznego. Złożą się na nią m.in.: plakaty, infografiki, projekty okładek płyt, jak również animowane formy multimedialne. Zaprezentowanych zostanie około 40 prac drukowanych i kilkadziesiąt prac, które wyświetlane będą na monitorach.

Wernisaż wystawy "Projekt&Muzyka" 3 lutego o godz. 17.00. To będzie jednocześnie początek działalność stałej galerii Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Teatrze Muzycznym w Łodzi.

Galeria ASP mieścić się będzie w górnym foyer Teatru Muzycznego w Łodzi. Dzięki tej współpracy nasi studenci i pedagodzy zyskują nową przestrzeń prezentowania swoich prac - podkreśla rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi - dr Przemysław Wachowski. Spektakle, koncerty czy festiwale przyciągają do Teatru Muzycznego tłumy widzów, którzy staną się również publicznością naszej galerii.

Ze współpracy z uczelnią ogromnie cieszy także kierownictwo teatru. Bardzo się cieszę, że nasi goście będą mogli muzyczne wrażenia dopełnić spotkaniem z innymi dziedzinami sztuki - dodaje dyrektor Teatru Muzycznego w Łodzi - Grażyna Posmykiewicz. Wieczór spędzony w teatrze stanie się źródłem jeszcze pełniejszych artystycznych doznań.

Cechą wspólną dzieł jest próba odzwierciedlenia charakteru i budowy utworu muzycznego za pomocą środków graficznych i typograficznych. Przekładamy brzmieniowy porządek na strukturę wizualną - mówi prodziekan Wydziału Sztuk Projektowych ASP, kurator wystawy - dr Karolina Grudzińska.

Zwrócimy uwagę nie tylko na muzykę, ale i jej tło graficzne. Sięgniemy do różnorodnych form: od projektów promujących festiwale muzyczne, koncerty i albumy, po infografiki i plakaty, odwołujące się do różnych gatunków w muzyce. Nie zabraknie również materiałów nawiązujących do osobowości muzycznych - zapowiada kurator.

Dr Karolina Grudzińska, która w latach 1999-2004 studiowała na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi, obecnie pracuje jako adiunkt w Pracowni Projektowania Plakatu. Artystka w 2019 roku została finalistką na międzynarodowej wystawie plakatu "Posterists in the World" w Peru, jest również zdobywczynią Grand Prix w międzynarodowym konkursie plakatu "Unovis. XXI wiek na Białorusi".

Wystawę oglądać będzie można od 3 lutego do końca marca.