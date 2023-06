Procesja Bożego Ciała w Łowiczu i tradycja sypania kwietnych dywanów na procesję Bożego Ciała w Spycimierzu - to przykłady zwyczajów z województwa łódzkiego, które zostały wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Wszystko to, co w Polce jest wyjątkowe, cenne i niepowtarzalne, można oglądać na rynku łódzkiej Manufaktury na wystawie z okazji jubileuszu 20-lecia przyjęcia Konwencji UNESCO.

Boże Ciało z tradycją układania kwietnych dywanów w Spycimierzu i procesja Bożego Ciała w Łowiczu - to wydarzenia na Ziemi Łódzkiej wpisane na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Dziś świętowano 10-lecie utworzenia tego prestiżowego zestawienia. W 2023 roku mija także 20 lat od przyjęcia Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Z okazji obu jubileuszy Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przygotowali wystawę "Tradycje od pokoleń. Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce". Została ona otwarta na Rynku Manufaktury w Łodzi. Nasze zwyczaje związane ze świętem Bożego Ciała przyciągają do Łowicza i Spycimierza mieszkańców całego regionu, ale także turystów z Polski i ze świata - mówił podczas otwarcia wystawy wicemarszałek Zbigniew Ziemba. To ważne, żeby te fragmenty naszego bogatego dziedzictwa znać, żeby wiedzę o nich przekazywać dzieciom i wnukom - dodał. Jednym ze sposobów kultywowania pamięci jest uczestniczenie w tradycyjnych obrzędach. W tym przypadku duża odpowiedzialność spoczywa na dorosłych, bo dzieci i młodzież uczą się, obserwując rodziców - mówił wicemarszałek Ziemba. Zapraszał na Boże Ciało do Spycimierza i Łowicza Od dziś na rynku łódzkiej Manufaktury można oglądać wystawę o niematerialnym dziedzictwie kulturowym / Urząd Marszałkowski w Łodzi / Materiały prasowe Wystawa w 6 polskich miastach Wystawa zostanie pokazana w sześciu miastach Polski. Wernisażom towarzyszą spotkania oraz konferencje poświęcone zagadnieniom niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W Łodzi, w Muzeum Sztuki MS2 w Manufakturze, można się było dowiedzieć o obyczajach z województwa łódzkiego, a także pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Podczas konferencji zaprezentowano łódzkie zwyczaje z krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego - m.in. o układaniu kwietnych dywanów w Spycimierzu i o procesji Bożego Ciała w Łowiczu. Można też było poznać fragmenty dziedzictwa województwa łódzkiego, które aspirują do tego, aby trafić na krajową listę. Wymienić tu trzeba tradycje rzeźbiarskie z okolic Kutna, tradycje kulturowe regionu opoczyńskiego - rękodzieło, muzyka, taniec i stroje ludowe - oraz święto palanta w Grabowie. Wystawę "Tradycje od pokoleń. Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce" można oglądać na Rynku Manufaktury w Łodzi do 20 czerwca. Wystawa była już prezentowana w Poznaniu i w Sandomierzu, 5 czerwca zagości w Łodzi, a następnie będzie można ją oglądać w Katowicach (od 22 lipca), Niemodlinie (od 15 sierpnia) i Ostrołęce (od 21 września). Wystawa w Łodzi będzie gościć do 20 czerwca; później ruszy w Polskę / Urząd Marszałkowski w Łodzi / Materiały prasowe O liście UNESCO Lista prowadzona przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest spisem różnorodnych przejawów dziedzictwa niematerialnego z całej Polski, a także wyrazem uznania dla społeczności kultywujących własne tradycje. Znajdują się na niej 73 pozycje. Utworzenie krajowej listy było niezwykle istotne dla zachowania polskich tradycji oraz dla promowania ich na świecie - podkreślała dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa dr hab. Katarzyna Zalasińska. Jednocześnie tworzy ona podstawę do umieszczenia przejawów niematerialnego dziedzictwa kulturowego z naszego kraju na międzynarodowych listach prowadzonych przez UNESCO - wyjaśniła Zalasińska. Łódzkim obchodom jubileuszów towarzyszyła muzyka regionalna w wykonaniu Kapeli Romana Wojciechowskiego z Tomaszowa Mazowieckiego. W Muzeum Sztuki MS2 zostały przygotowane stoiska z rękodziełem oraz tradycyjnymi potrawami. Zobacz również: ​Dwulatka pod opieką pijanej matki. Pracownicy MOPS wezwali policjantów

