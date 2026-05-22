Ceny kart graficznych od kilku lat zachowują się nieprzewidywalnie – raz gwałturnie rosną, raz częściowo spadają, ale niezwykle rzadko wracają do poprzedniego, niskiego poziomu. Za tymi wahaniami stoi kilka nakładających się na siebie mechanizmów: od globalnych problemów z produkcją zaawansowanych chipów, przez okresowe boom-y na kryptowaluty, aż po politykę cenową samych producentów. W tym artykule wyjaśniamy, co tak naprawdę decyduje o finalnej wycenie GPU i czy można spodziewać się trwałej poprawy sytuacji.

Produkcja chipów - dlaczego podaż nie nadąża za popytem?

Produkcja nowoczesnego układu graficznego to proces angażujący dziesiątki wyspecjalizowanych firm i krajów. Zaczyna się od wydobycia surowców i syntezy materiałów półprzewodnikowych, następnie projekt graficzny trafia do zaawansowanej odlewni - najczęściej TSMC na Tajwanie lub Samsunga w Korei Południowej. Potem gotowy chip jest pakowany, testowany i montowany na płytkach PCB razem z szybki pamięciami GDDR, które dostarczają zewnętrzni partnerzy. Każdy z tych etapów to potencjalny punkt przestoju.

Zatory powstają najczęściej na etapie litografii, czyli skomplikowanego procesu trawienia układów na krzemie. Maszyny EUV potrzebne do produkcji najnowszych chipów wytwarza praktycznie wyłącznie holenderska firma ASML, a czas oczekiwania na dostawę takiego urządzenia wynosi lata. Gdy którykolwiek element tego globalnego łańcucha ulegnie opóźnieniu - na rynku natychmiast brakuje gotowych GPU, co drastycznie podnosi ich ceny.

Kryzys chipowy i jego długofalowe skutki

Globalne zawirowania w łańcuchach dostaw półprzewodników uderzyły w rynek z kilku stron jednocześnie. Fabryki ograniczały moce produkcyjne, logistyka międzynarodowa przestała funkcjonować płynnie, a w tym samym czasie popyt na elektronikę do pracy zdalnej gwałtownie wzrósł. Zadziałał tu klasyczny mechanizm tzw. efektu byczego bicza, gdzie nawet niewielkie wahania na końcu łańcucha dostaw powodują gigantyczne anomalie u producentów komponentów bazowych.

Skalping i popyt spekulacyjny - ile do ceny dokłada rynek wtórny?

Skalping to praktyka masowego wykupowania najbardziej pożądanych towarów w dniu ich premiery - najczęściej przy użyciu zautomatyzowanych botów - a następnie odsprzedawania ich na portalach aukcyjnych z ogromną marżą. W przypadku kart graficznych problem ten osiągnął ogromną skalę, tworząc sztuczne niedobory w oficjalnych kanałach sprzedaży.

Mechanizm ten działa na zasadzie samospełniającej się przepowiedni. Konsumenci, widząc permanentny brak towaru w sklepach, decydują się zapłacić zawyżone kwoty na rynku wtórnym. Te zawyżone ceny stają się nowym punktem odniesienia dla kolejnych transakcji - i w ten sposób realny koszt zakupu GPU rośnie niezależnie od oficjalnych cenników sugerowanych przez producentów podzespołów.

Polityka cenowa NVIDIA i AMD - czy producenci celowo utrzymują wysokie ceny?

Jak pozycja rynkowa wpływa na wycenę nowych modeli GPU?

Rynek dedykowanych kart graficznych jest w zasadzie duopolem - marki NVIDIA oraz AMD kontrolują go niemal w całości. NVIDIA posiada zdecydowanie dominującą pozycję w segmencie kart o najwyższej wydajności, co daje jej ogromną swobodę w kreowaniu polityki cenowej. Firma może pozwolić sobie na wysoką wycenę premierową nowych serii, ponieważ alternatywy dla wymagających użytkowników są mocno ograniczone, a lojalność profesjonalistów wobec ekosystemu CUDA oraz technologii DLSS pozostaje na bardzo wysokim poziomie.

AMD, choć stara się konkurować bardziej agresywnie cenowo w segmencie średnim, rzadko decyduje się na drastyczne obniżanie cen swoich flagowych modeli. Gdy ogólny popyt na rynku jest stabilny, żaden z producentów nie ma silnej motywacji ekonomicznej do redukowania swoich marż.



Dlaczego kolejne generacje kart graficznych są coraz droższe niż poprzednie?

Każda nowa generacja GPU zwykle oznacza wyższe nakłady na projektowanie i wdrożenie produkcji (m.in. rozwój architektury, walidację, nowe płytki PCB, pamięci i układy zasilania), a przejścia na nowsze procesy technologiczne podnoszą koszty wytwarzania. Producenci próbują też uzasadniać wyższe ceny dodatkowymi funkcjami i blokami sprzętowymi (np. rozwiązaniami związanymi z AI czy technikami poprawy płynności).

W 2026 roku dobrze widać to na przykładzie kart z rodziny NVIDIA GeForce RTX 50 (Blackwell) - ceny różnią się zależnie od wersji producenta (chłodzenie, fabryczne OC, wyposażenie) i dostępności. Na Morele.net możesz szybko porównać aktualne oferty w trzech segmentach:

Takie widełki pokazują, że wraz z kolejnymi generacjami rosną nie tylko ceny topowych modeli, ale też "punkt startu" dla kart ze średniej i niższej półki.

Ceny kart graficznych w Polsce - co dodatkowo podnosi koszt zakupu?

Poza globalnymi mechanizmami makroekonomicznymi, polscy konsumenci muszą mierzyć się z dodatkowymi czynnikami podnoszącymi ceny. Układy GPU są pierwotnie wyceniane w dolarach lub euro, dlatego każde osłabienie kursu złotego natychmiast podbija ceny na sklepowych półkach. Do czystej ceny bazowej należy doliczyć marże importerów, wysokie koszty ubezpieczonego transportu międzynarodowego oraz podatek VAT w wysokości 23%. W efekcie finalna cena detaliczna w Polsce bywa zauważalnie wyższa niż sugerowana cena podawana podczas amerykańskich prezentacji produktowych.

Kiedy warto kupić kartę graficzną? Praktyczne wskazówki

Najbardziej optymalnym momentem na zakup nowej karty graficznej jest zazwyczaj okres debiutu rynkowego kolejnej generacji. Gdy producenci wprowadzają na rynek zupełnie nowe modele, starsze serie sukcesywnie tracą na wartości, a dystrybutorzy obniżają ich ceny, aby zwolnić przestrzeń magazynową. Jeśli nie potrzebujesz absolutnie najnowszych rozwiązań architektonicznych, zakup dojrzałego modelu z poprzedniej linii w obniżonej kwocie to często najlepszy sposób na oszczędność.

Kilka praktycznych wskazówek dla kupujących:

Analizuj kalendarze premier - zapowiedź nowej serii to jasny sygnał, że dotychczasowe modele niebawem stanieją.

- zapowiedź nowej serii to jasny sygnał, że dotychczasowe modele niebawem stanieją. Chłodno kalkuluj opłacalność rynku wtórnego - używane karty bywają atrakcyjne cenowo, jednak zawsze wymagają rzetelnego przetestowania przed sfinalizowaniem transakcji.

- używane karty bywają atrakcyjne cenowo, jednak zawsze wymagają rzetelnego przetestowania przed sfinalizowaniem transakcji. Porównuj oferty u sprawdzonych sprzedawców - różnice cenowe za dokładnie ten sam model układu graficznego potrafią wynosić nawet kilkaset złotych w zależności od marży sklepu.



Podsumowanie

Współczesne ceny kart graficznych to bezpośrednia wypadkowa ograniczeń technologicznych w fabrykach, rosnących kosztów nowoczesnej litografii oraz przemyślanej polityki marżowej największych koncernów. Choć część problemów logistycznych odeszła w zapomnienie, to rosnący koszt implementacji nowych architektur stale utrzymuje ceny na wysokim poziomie. Najlepszą strategią zakupową pozostaje cierpliwe monitorowanie rynku, unikanie zakupów w momentach nagłego deficytu towaru oraz precyzyjne dopasowanie wydajności karty do realnych potrzeb swojego monitora.