Od czerwca w Łodzi zacznie działać Centrum Decyzji Wizowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Będzie cyfrowo obsługiwać cudzoziemców, którzy chcą w Polsce przebywać, studiować czy pracować.

Podpisywanie umowy na stworzenie Centrum Decyzji Wizowych MSZ w Monopolis Łódź / Agnieszka Wyderka / RMF FM

W łódzkim Monopolis swoją siedzibę znajdzie Centrum Decyzji Wizowych MSZ. Pracownicy tego biura będą obsługiwać elektroniczne wnioski od cudzoziemców, którzy będą chcieliby uzyskać polską wizę.

Szef MSZ Zbigniew Rau tłumaczył, że powstanie CDW MSZ było konsekwencją decyzji władz białoruskich, które doprowadziły do ograniczenia w roku 2020 aktywności polskich służb konsularnych na Białorusi. Okazało się, że zapotrzebowanie na polskie wizy wszelkiego rodzaju rośnie, a my nie jesteśmy w stanie temu sprostać. Sytuacja nie dotyczyła tylko Białorusi, bo Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym krajem dla cudzoziemców pochodzących z państw, z którymi nie mamy umowy o rezygnacji z ruchu wizowego - podkreślił minister.

Jeszcze nie wiadomo, jak Centrum Decyzji Wizowych MSZ przyspieszy wydawanie wiz. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau uważa, że to rozwiązanie odciąży polskie placówki konsularne i przyniesie oszczędności.

Przesyłamy stosowny wniosek elektronicznie do Łodzi, tu zapada decyzja - jeśli sprawa jest rutynowa, niekontrowersyjna - wyjaśniał szef resortu spraw zagranicznych. Dla tego, kto aplikuje o wizę to jest nieprawdopodobne udogodnienie, ale także dla tego, kto go zaprasza - dodał.

Szef MSZ Zbigniew Rau w Łodzi / Marian Zubrzycki / PAP

Minister Rau zapewniał, że dzięki takiemu rozwiązaniu, mniej czasu będą tracić przedsiębiorcy czy uczelnie, które chcą sprowadzić do Polski zagranicznych gości.

Na początek, w czerwcu, Centrum Decyzji Wizowych w Łodzi zatrudni 15 osób. Docelowo w biurze ma ich pracować 160.