Jeszcze tylko do poniedziałku (9 maja) możliwe jest składanie w formie papierowej wniosków do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. To pierwszy etap X edycji BO. Natomiast elektroniczne wnioski będą przyjmowane do 23 maja.

Woonerf na ul. Stefanowskiego - jeden z wielu projektów zrealizowanych w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego / lodz.pl / Materiały prasowe Wnioski w formie papierowej można także przesłać pocztą na adres: kancelaria Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 (o ważności przesłanego projektu decyduje data stempla pocztowego). Formularze papierowe dostępne są w punktach: ul. Zachodnia 47,

Al. Politechniki 32,

ul. Krzemieniecka 2b,

Al. Piłsudskiego 100,

ul. Piotrkowska 110 W X edycji do rozdysponowania jest 26,2 mln zł. Kwota 20,7 mln zł przeznaczona jest na projekty osiedlowe, pozostałe 5,5 mln zł na projekty ponadosiedlowe. Jednymi z pierwszych, kontrowersyjnych początkowo projektów w Budżecie Obywatelskim, były woonerfy. Dziś powstają w różnych częściach miasta i nauczyli się je realizować zarówno inwestorzy, jak i urzędnicy. Z kolei mieszkańcy potrafią je już docenić i wykorzystać. Jednym z takich miejskich podwórców jest woonerf na ul. Stefanowskiego, który niedawno został ukończony. Ulica Stefanowskiego, łącząca kampus Politechniki Łódzkiej, zaczęła zmieniać się w ubiegłym roku. Pierwszy etap inwestycji kosztował prawie 2,6 mln złotych i zamienił fragment ulicy Stefanowskiego (od Radwańskiej do Potza) w przyjazny woonerf. Przebudowane zostało oświetlenie oraz miejsca parkingowe, postawiono nowe ławki, kosze, stojaki rowerowe, nasadzona została dodatkowa roślinność - lipy, berberysy i pęcherznica. W tej części powstały też dwa miejsca do spotkań. Przebudowa drugiej części ulicy Stefanowskiego Ta inwestycja wygrała dzięki głosom łodzian w Budżecie Obywatelskim na lata 2019/2020. W ramach tego projektu przebudowywany był fragment od ulicy Potza do Skorupki. Ta część ulicy zmieniła się nieco mniej, niż pierwszy odcinek. Tutaj wymienione zostały chodniki, wymalowane miejsca postojowe, zlikwidowany murek i zbudowane oświetlenie. Pojawiły się także ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe, a po zachodniej stronie ulicy zieleniec z nowymi nasadzeniami. Znaczna część inwestycji została zakończona zimą, teraz trwają nasadzenia, które zakończą się w kwietniu. Przy ulicy pojawiają się już berberysy, rozplenica i hortensja. Koszt drugiego etapu projektu to prawie 600 tys. zł. Ale Budżet Obywatelski to nie tylko woonerfy, czy projekty zapadające w pamięć, takie jak jednorożec przy Stajni Jednorożców - mówi I wiceprezydent Łodzi - Adam Pustelnik. To także projekty poprawiające jakość życia na każdym osiedlu, nowe chodniki, place zabaw, strefy do wypoczynku. Nie ma znaczenia, czy mieszkańcy wymyślą coś innowacyjnego, czy też coś, co jest po prostu najpilniejszą potrzebą. Ważne jest to, żebyście Wy, Państwo, mieszkańcy, komunikowali o tym, informowali nas o tym, czego potrzebujecie - zaznaczył. W puli ponadosiedlowej znajdą się wnioski dotyczące m.in. szkół i przedszkoli, a także największych kompleksów parkowych w mieście, takich jak Park na Zdrowiu, czy Arturówek - przypomina z-ca dyr. Biura Aktywności Miejskiej UMŁ - Agata Burlińska. W przypadku składania projektów osiedlowych potrzebny jest co najmniej jeden podpis mieszkańca. Żeby złożyć projekt ponadosiedlowy, trzeba zebrać dodatkowo 20 podpisów. Po złożeniu projektu, analizują go pracownicy poszczególnych jednostek urzędu miasta, a później komisja budżetu obywatelskiego radnych Rady Miejskiej. Najbardziej emocjonujący czas - etap głosowania, rozpocznie się w tym roku 7 października, a zakończy 31 października. Mieszkańcy będą mogli oddać głos zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Szczegółowe informacje na temat BO można także znaleźć na stronie www.lodz.pl/bo. Spotkania i pikniki Budżetu Obywatelskiego: 5 maja - Żubardź, Biblioteka, ul. Powstańców Wlkp. 3

10 maja - Dąbrowa, Park na Młynku

12 maja - Arturówek, Łagiewniki

14 maja - Fabryka Aktywności Miejskiej, ul. Tuwima 10

17 maja - Park na Zdrowiu

19 maja - Stary Widzew, Park Baden-Powella

21 maja - Fabryka Aktywności Miejskiej. Zobacz również: Łódź: Najszybsze karetki – to motocykle

​Łódzkie: Śmiertelna ofiara pożaru w powiecie wieluńskim

Łódź: Policja wodna gotowa do nowego sezonu turystycznego

Termalne baseny w Poddębicach – leczenie i rekreacja w jednym miejscu Opracowanie: Katarzyna Podraza