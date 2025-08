Jedna osoba zginęła w wypadku, do którego doszło we wtorkowy poranek na drodze ekspresowej S8 w województwie łódzkim. Bmw po zderzeniu z ciężarówką stanęło w płomieniach.

Zdjęcie z miejsca wypadku / Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach / Facebook

Do wypadku na drodze ekspresowej S8 w województwie łódzkim doszło we wtorek przed godz. 9:00. Na wysokości miejscowości Jadwinin (pow. pabianicki), między węzłami Rzgów i Pawlikowice (południowa obwodnica Łodzi), bmw zderzyło się z ciężarówką typu laweta.

Samochód BMW X5 zderzył się z samochodem ciężarowym. W wyniku zderzenia doszło do zapalenia się samochodu osobowego - lawetą do przewozu pojazdów. Kierowca zginął na miejscu. Rannego kierowcę ciężarówki strażacy wydobyli z kabiny. Śmigłowcem LPR został odwieziony do szpitala - poinformował Jędrzej Pawlak, rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Ofiarą wypadku jest 22-letni kierowca bmw. Na miejscu pracują policjanci i prokurator. Ustalamy okoliczności wypadku i jego przyczyny - powiedziała z kolei podkom. Agnieszka Jachimek z Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach.

Droga na Wrocław zablokowana

Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach przekazała we wpisie na Facebooku, że jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana. "Apelujemy o wybieranie alternatywnych tras przejazdu i omijanie miejsca zdarzenia" - napisano.

Aby objechać zablokowany fragment drogi w kierunku Wrocławia, jadąc od strony Gdańska i Warszawy (A1) należy na węźle Rzgów z S8 skręcić na DK91 w kierunku Łodzi, a następnie DK71 i DW482 przez Pabianice dojechać do S14 i tam skierować się na Wrocław. Na tym objeździe tworzą się zatory.

Można też od węzła Stryków (skrzyżowanie A1 i A2) jechać autostradą A2 w kierunku Poznania i na węźle Emilia zjechać na S14 (zachodnia obwodnica Łodzi) w kierunku na Wrocław. Takie komunikaty GDDKiA wyświetliła na tablicach informacyjnych na autostradach A1 i A2. Jadącym drogą ekspresową S8 od strony Warszawy w kierunku Wrocławia dyżurny Punktu Informacji Drogowej GDDKiA w Łodzi radzi, aby na węźle Piotrków Trubunalski Zachód zjechać na DK74 i przez Bełchatów oraz Wieluń dotrzeć do S8.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że utrudnienia w miejscu wypadku mogą potrwać nawet do godz. 14:00.