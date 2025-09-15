​Niecodzienny wypadek w Łodzi. Kierujący bmw stracił panowanie nad autem i uderzył w salon samochodowy.

O zdarzeniu, które miało miejsce w niedzielę w rejonie skrzyżowania ulicy Rzgowskiej z Warneńczyka w Łodzi, poinformował nas młodszy aspirant Maksymilian Jasiak z łódzkiej komendy.

Kierujący 44-latek nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, uderzył w słup, a później w salon samochodowy.

Uszkodził południową ścianę budynku i dwa znajdujące się w środku auta.

Mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania. Był trzeźwy. Z urazem barku trafił do szpitala.