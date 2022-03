Autystycy pomagają osobom z Ukrainy. Łódzka fundacja JiM, która zajmuje się dziećmi ze spektrum, zebrała blisko 20 tysięcy złotych w ciągu tygodnia w internetowej zbiórce. Fundacja podwoi to, co udało się zebrać.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Blisko 20 tysięcy złotych udało się zebrać podczas zbiórki w internecie w ciągu zaledwie tygodnia. Na tym nie koniec. Zbiórka wciąż trwa, a Fundacja JiM nie tylko przekaże ukraińskiej organizacji 100 proc. zebranej kwoty, ale też podwoi to, co udało się zebrać.

W poniedziałek fundacja przekazała pierwszą część zebranej kwoty. Przelew opiewał na 25 tysięcy złotych. Zbiórka wciąż trwa. Przyłączyć można się TUTAJ.

Fundacja JiM pomaga na dwóch frontach. Podopieczni - uczestnicy warsztatów Terapii Zajęciowej - prowadzą zbiórkę darów, a fundacja - zbiórkę pieniędzy dla organizacji autystycznej z Kijowa Дитина з майбутнім ("Dziecko z przyszłością").

Autystyczna organizacja z Kijowa zajmuje się walką o poprawę sytuacji osób autystycznych, o dostęp do diagnozy, edukacji czy kultury. Organizacja prowadzi też przedszkole, w którym dzieci pod opieką terapeutów przygotują się do dorosłego życia. Niestety wojna uniemożliwiła im normalne funkcjonowanie, a stresująca i niepewna sytuacja jest wyjątkowo trudna dla osób w spektrum autyzmu.

Zbiórka darów rzeczowych dla osób z Ukrainy to pomysł autystycznych podopiecznych fundacji - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. "Pomoc dla Ukrainy" to akcja, w którą może zaangażować się każdy.

Czasem wystarczy paczka zapałek, baterii czy butelka wody. Dary to najczęściej rzeczy pierwszej potrzeby takie, jak kosmetyki, bielizna, żywność (konserwy, kasze, woda etc.) i odzież. Wszystko to można przynosić do siedziby Fundacji JiM przy ul. Tatrzańskiej 105 w Łodzi. Dary zbierane są od wtorku (2 marca) do piątku (11 marca).

Fundacja JiM cały czas pomaga też w znalezieniu lokum, specjalistycznej pomocy czy w tłumaczeniach osobom autystycznym z Ukrainy i ich bliskim, którzy przyjechali do Polski. Zgłoszenia spływają z całego kraju i nie tylko. Dzwonią osoby z województw: łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego, lubelskiego, a nawet z zachodnich Niemiec. Lista codziennie jest aktualizowana, bo każdego dnia przybywa chętnych do pomocy, a wsparcie udzielane jest także w języku ukraińskim i rosyjskim.

Fundacja wszystkie dary przyjmie, posegreguje, policzy, zapakuje i przekaże do wybranego punktu w Łodzi. Stamtąd przygotowane paczki trafią do potrzebujących. Dary można zostawiać od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00 w pokoju 012 w siedzibie Fundacji JiM przy ul. Tatrzańskiej 105 w Łodzi.