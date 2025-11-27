Od poniedziałku, 1 grudnia na most Grunwaldzki wracają autobusy, a na ulicę Brożka tramwaje. To oznacza zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Krakowie. Będą one dotyczyć linii nr 11, 17, 22, 610 i 662. Od piątku z kolei mostem Grunwaldzkim zaczną jeździć samochody. Sprawdź szczegóły zmian.

/ Józef Polewka / RMF FM

Od poniedziałku, 1 grudnia, w związku z przywróceniem ruchu autobusów przez most Grunwaldzki i ruchu tramwajów na ulicy Brożka, nastąpią zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Krakowie.

Będą one dotyczyć linii nr 11, 17, 22, 610 i 662. Zlikwidowane zostaną linie zastępcze nr 77 i 772.



Linie tramwajowe:

nr 11 – zostanie przywrócona na stałą trasę, linia będzie kursować w dni powszednie w godz. od ok. 5.00 do 20.00, a w soboty w godz. od ok. 7.00 do 17.00

nr 17, 22 – zostaną przywrócone na stałe trasy

nr 77 – zostanie zlikwidowana.

Przystanki tramwajowe:

Zostanie przywrócone funkcjonowanie przystanków tramwajowych: „Brożka” 01/02, „Borsucza” 01/02 oraz „Łagiewniki” 04/05

Linie autobusowe:

nr 610 – zostanie przywrócona na stałą trasę, a także zostaną przywrócone kursy do Sidziny, które będą się odbywały w noce z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę

nr 662 – zostanie przywrócona na stałą trasę

nr 722 – zostanie zlikwidowana.



Przypominamy, że już w piątek, 28 listopada, zostanie przywrócony ruch samochodowy na moście Grunwaldzkim. Pojazdy zostaną wpuszczone na przeprawę od godz. 12.00.

Prace remontowe na moście Grunwaldzkim trwają od maja. Linie tramwajowe przejeżdżają tamtędy od 31 października.



