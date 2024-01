W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie trwa akcja tymczasowej adopcji psów, którą placówka zorganizowała w związku z nadchodzącymi mrozami. Tylko wczoraj do tymczasowych domów trafiło 78 zwierząt. Na schronienie czeka jeszcze kilkanaście z nich.

W schronisku zostało jeszcze kilkanaście psów do tymczasowej adopcji / KTOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie / Facebook

78 psów ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie trafiło w sobotę do tymczasowej adopcji po apelu, jaki wystosowała placówka w związku z nadchodzącymi mrozami.

"Akcja, której planowanie rozpoczęliśmy w czwartek późnym wieczorem, odniosła zdumiewający efekt. Tak bardzo, że do bezpiecznego wydania (...) zostało już tylko kilkanaście psiaków" - przekazali wieczorem w mediach społecznościowych pracownicy schroniska.

Nasza akcja co roku jest podyktowana zapowiedziami bardzo niskiej temperatury. Przy obecnej liczbie zwierząt nie jesteśmy w stanie zapewnić miejsca wszystkim pieskom w środku budynku - mówi Joanna Repel, rzeczniczka prasowa Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, które prowadzi Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt.



Staramy się selekcjonować zwierzęta, żeby uniknąć sytuacji, że wydamy jakiegoś trudnego psiaka i dojdzie do nieszczęścia. Wydajemy te miłe, ładne, adopcyjne, które mają szansę na zostanie w tych domach, po to, żeby zrobić miejsce dla tych trudniejszych, które są np. agresywne czy nie akceptują innych zwierząt - dodała Joanna Repel.

Tylko w sobotę do tymczasowej adopcji krakowskie schronisko wydało 78 psów. W sumie od piątku do stałej lub tymczasowej adopcji trafiło 100 zwierząt.



Adopcje odbywają się do odwołania w schronisku przy ul. Rybnej w Krakowie w godzinach 10-17.