Z niesamowitym odzewem mieszkańców spotkał się apel krakowskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Przed nadchodzącymi mrozami pracownicy placówki poprosili krakowian o tymczasowe przygarnięcie psiaków.

/ KTOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie / Facebook

Efekt jest taki, że w schronisku od sobotniego poranka ustawiła się ogromna kolejka ludzi. Przyszli, by zabrać psiaka i zapewnić mu ciepłe schronienie na czas nadchodzących mrozów.

Pracownicy schroniska w tym tygodniu zaapelowali o pomoc dla swoich podopiecznych. Z powodu zbliżających się mrozów, placówka poprosiła o adopcje tymczasowe dla psów.

"Słowo DZIĘKUJĘ to za mało. Odmieniliście los naszych zwierząt. Nawet jeżeli adopcja ma trwać przez najcięższe mrozy, to świadomość, że w tym trudnym czasie były najlepiej zaopiekowane sprawia, że mamy łzy w oczach"- czytamy we wpisie w mediach społecznościowych na profilu schroniska.

Jak dowiedzieliśmy się w schronisku, także jutro, w niedzielę ( 7 stycznia) można przyjść i zabrać psiaka.

Według prognoz od sobotniego wieczora w Krakowie czekają nas intensywne opady śniegu. Będzie też mroźno. W nocy możemy spodziewać się ochłodzenia nawet do -15/-20 stopni. W ciągu dnia temperatura spadnie do około minus 10 st. C.