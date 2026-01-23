Nad Polskę nadciągają trudne warunki pogodowe. Synoptycy ostrzegają przed marznącym deszczem, mżawką oraz gołoledzią, które mogą powodować poważne utrudnienia na drogach i chodnikach. W wielu regionach kraju prognozowane są także silne zamglenia, opady śniegu i niskie temperatury.

/ Shutterstock

Marznące opady deszczu i mżawki mogą powodować gołoledź, szczególnie w południowej i centralnej Polsce.

W wielu regionach spodziewane są silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność nawet do 200 metrów.

Temperatura maksymalna w większości kraju wyniesie od -4 stopni C do -1 st. C, a na północnym wschodzie nawet do -8 st. C.

Mieszkańcy południowej, południowo-wschodniej oraz centralnej Polski muszą przygotować się na marznące opady deszczu i mżawki, które mogą pojawić się w godzinach popołudniowych. Takie warunki prowadzą do powstawania gołoledzi, która stanowi poważne zagrożenie zarówno dla kierowców, jak i pieszych. Synoptycy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach i chodnikach.

Silne zamglenia, niska temperatura i opady śniegu

W południowej części kraju oraz lokalnie na północy prognozowane są silne zamglenia, które mogą ograniczać widzialność nawet do 200 metrów. Szczególnie niebezpiecznie będzie rano i wieczorem, kiedy to mgły mogą dodatkowo osadzać szadź na powierzchniach.

Temperatura maksymalna w ciągu dnia utrzyma się w przedziale od -4 stopnie C do -1 st. C, a na północnym wschodzie i Kaszubach może spaść nawet do -8 st. C. W nocy termometry pokażą od -6 st. C do -2 st. C, a miejscami na północnym wschodzie nawet do -13 st. C. Na południu kraju będzie nieco cieplej - około 0 st. C. W wielu regionach prognozowane są także słabe opady śniegu, a w południowej połowie kraju również deszczu ze śniegiem.

Wietrznie w górach

Wysoko w Karpatach i Bieszczadach wiatr może osiągać w porywach do 65 km/h, co dodatkowo pogorszy warunki na szlakach i drogach górskich.

Prognoza na kolejne dni

W sobotę i niedzielę utrzyma się duże i całkowite zachmurzenie. Okresami wystąpią opady śniegu, a w południowej połowie kraju również deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu. Na południu kraju przewidywane są także silne zamglenia.

Temperatura maksymalna wyniesie od -9 st. C na północnym wschodzie do 3 st. C na południu. W nocy spodziewane są dalsze spadki temperatury, lokalnie nawet do -14 st. C.

Zalecenia dla mieszkańców

Meteorolodzy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się po drogach i chodnikach. Warto śledzić aktualne komunikaty pogodowe i unikać niepotrzebnych podróży w rejonach objętych ostrzeżeniami.