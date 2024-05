Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar zlecił strażakom działania w związku z pożarem składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich. Chodzi o to, by zanieczyszczenia nie przedostały się do małopolskich rzek.

Zdjęcie z akcji gaśniczej / PSP/Kpt. Mateusz Krzystański / Państwowa Straż Pożarna "Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przekazał informacje do WIOŚ w Krakowie, że zanieczyszczenia po wczorajszym pożarze w Siemianowicach Śląskich przedostały się do rzek na terenie województwa śląskiego i wpłyną do rzek na terenie województwa małopolskiego" - czytamy w komunikacie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Podczas gaszenia płonących chemikaliów zanieczyszczona została rzeka Brynica. Woda w rzece przybrała brązowo-czerwoną barwę. Mieszkańcy skarżą się także na odór chemikaliów. Strażacy z Oświęcimia profilaktycznie rozłożyli zaporę sorpcyjną oraz zwodowali ponton. Cały czas monitorują rzekę w powiecie oświęcimskim. Na ten moment nie ma żadnego zagrożenia - przekazał RMF FM rzecznik prasowy małopolskich strażaków Hubert Ciepły. Jak wyjaśnił, ryzyko przedostania się chemikaliów z województwa śląskiego dotyczy rzeki Przemszy - lewego dopływu górnej Wisły. Pożar wybuchł w piątek rano na nielegalnym składowisku przy ul. Wyzwolenia 2 w siemianowickiej dzielnicy Michałkowice. Jego powierzchnia objęła ok. 6 tys. metrów kwadratowych. Kłęby czarnego dymu były widoczne z wielu kilometrów. Według szacunków władz Siemianowic Śląskich na składowisku zmagazynowano nielegalnie w różnych pojemnikach około 5 tys. ton różnych substancji, a także podobne ilości odpadów plastikowych. W kulminacyjnym momencie akcji w działania zaangażowanych było około 90 pojazdów i ponad 230 strażaków. Dziś działania strażaków skupiają się na dogaszaniu pogorzeliska.