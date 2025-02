Ponad półmetrowy, pozłacany, barokowy puchar trafił w piątek do kolekcji Zamku Królewskiego na Wawelu. To dar przekazany przez Krystynę Piórkowską, która na co dzień mieszka w Nowym Jorku i od lat wspiera polskie instytucji kultury. Jej dary trafiły już m.in. do Biblioteki Narodowej w Warszawie.