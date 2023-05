5 czerwca rozpoczną się w Krakowie konsultacje społeczne ws. premetra. Przewidziano spotkania informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców dzielnic, przez które ma przebiegać nowy środek transportu oraz telefoniczne dyżury eksperckie. Szybki, bezkolizyjny transport szynowy ma połączyć okolice Domu Handlowego Wanda z ulicą Piastowską.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zaplanowano, że w pierwszym etapie powstanie odcinek premetra między Domem Handlowym Wanda, a ul. Piastowską. Trasa liczy prawie 10,5 km długości, z czego 5,6 km to tunel pod Śródmieściem i 1,4 km wiadukt. Zakładany czas przejazdu to ok. 10 minut.

Rozpoczynające się 5 czerwca konsultacje będą dotyczyć przede wszystkim aspektów środowiskowych planowanej inwestycji.