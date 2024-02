Wypadek w stadninie koni w Starym Wiśniczu. 12-latka została kopnięta przez spłoszonego konia. Śmigłowcem LPR dziecko przetransportowano do szpitala w Krakowie.

W Małopolsce trwają ferie. Dwie 12-latki przebywały w stadninie na półkoloniach. Rano przed stadninę przywieźli je rodzice.

Dziewczynki postanowiły samodzielnie przeprowadzić konie z miejsca w miejsce. Jeden z nich spłoszył się i wbiegł w 12-latkę - powiedział RMF24 rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Bochni sierż. szt. Daniel Bułatowicz.

Druga z dziewczynek zaalarmowała służby. Poszkodowana 12-latka, przytomna, śmigłowcem LPR została zabrana do szpitala.

Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, będą też sprawdzać, czy dorośli we właściwy sposób sprawowali opiekę i jak to się stało, że dzieci same wzięły konie.