Udało się zakręcić dopływ gazu do uszkodzonego rurociągu na osiedlu Podwawelskim w Krakowie. Rano mieszkańcy informowali o wysokim słupie ognia, ale jak dowiedział się reporter RMF FM Maciej Sołtys, nikomu nic się nie stało. Informację otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Wyciek gazu w Krakowie / Gorąca Linia RMF FM

Na osiedlu Podwawelskim na ul. Komandosów w Krakowie doszło do rozszczelnienia instalacji gazowej średniego ciśnienia tuż po godz. 4:00.

Pogotowie gazowe poszukiwało zaworu, by zakręcić gaz, który ulatniał się z rurociągu, co udało się około godz. 9.

Na terenie ogródków działkowych zrobił się ogromny słup ognia, który miał około 20 metrów.

Dopływ gazu został już zakręcony, ale to, co zgromadziło się w rurociągu - musi się wypalić.

Musimy pozwolić by gaz, który zgromadził się w uszkodzonym rurociągu się wypalił - przekazali krakowscy strażacy.

Wyciek gazu na Komandosów w Krakowie Gorąca Linia RMF FM

Na miejscu pracuje również sześć zastępów straży pożarnej i policja. Strażacy zabezpieczyli teren poprzez wyznaczenie strefy zagrożenia i rozstawienie kurtyn wodnych oraz monitorowanie stężeń gazu.

Na miejscu zdarzenia zebrał się sztab kryzysowy - są tam gazownicy, strażacy, policja oraz przedstawiciele wojewody. Są też wozy specjalnej jednostki straży pożarnej z mobilnym laboratorium, które będą badać ewentualne skażenie powietrza.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Maciej Sołtys, nikomu nic się nie stało.

"Dopływ paliwa do uszkodzonego odcinka gazociągu został odcięty, zgromadzone w gazociągu paliwo się wyczerpuje, kontrolowany przez straż pożarną płomień dogasa. Dostawy do odbiorców zagrożonych ograniczeniem zasilania gazem ziemnym są zabezpieczone. Nikt nie zostanie pozbawiony zasilania" - poinformowała Polska Spółka Gazownictwa w opublikowanym komunikacie.

Jak poinformował rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie kapitan Huber Ciepły, działania służb mogą potrwać jeszcze kilka godzin.