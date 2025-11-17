Udało się zakręcić dopływ gazu do uszkodzonego rurociągu na osiedlu Podwawelskim w Krakowie. Rano mieszkańcy informowali o wysokim słupie ognia, ale jak dowiedział się reporter RMF FM Maciej Sołtys, nikomu nic się nie stało. Informację otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.
Na osiedlu Podwawelskim na ul. Komandosów w Krakowie doszło do rozszczelnienia instalacji gazowej średniego ciśnienia tuż po godz. 4:00.
Pogotowie gazowe poszukiwało zaworu, by zakręcić gaz, który ulatniał się z rurociągu, co udało się około godz. 9.
Na terenie ogródków działkowych zrobił się ogromny słup ognia, który miał około 20 metrów.
Dopływ gazu został już zakręcony, ale to, co zgromadziło się w rurociągu - musi się wypalić.
Musimy pozwolić by gaz, który zgromadził się w uszkodzonym rurociągu się wypalił - przekazali krakowscy strażacy.
Na miejscu pracuje również sześć zastępów straży pożarnej i policja. Strażacy zabezpieczyli teren poprzez wyznaczenie strefy zagrożenia i rozstawienie kurtyn wodnych oraz monitorowanie stężeń gazu.
Na miejscu zdarzenia zebrał się sztab kryzysowy - są tam gazownicy, strażacy, policja oraz przedstawiciele wojewody. Są też wozy specjalnej jednostki straży pożarnej z mobilnym laboratorium, które będą badać ewentualne skażenie powietrza.
Jak dowiedział się reporter RMF FM Maciej Sołtys, nikomu nic się nie stało.
"Dopływ paliwa do uszkodzonego odcinka gazociągu został odcięty, zgromadzone w gazociągu paliwo się wyczerpuje, kontrolowany przez straż pożarną płomień dogasa. Dostawy do odbiorców zagrożonych ograniczeniem zasilania gazem ziemnym są zabezpieczone. Nikt nie zostanie pozbawiony zasilania" - poinformowała Polska Spółka Gazownictwa w opublikowanym komunikacie.
Jak poinformował rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie kapitan Huber Ciepły, działania służb mogą potrwać jeszcze kilka godzin.
