Wybory prezydenta Krakowa. Są pierwsze wyniki late poll

Wyniki sondażu late poll
Po przeliczeniu głosów z ponad 50 proc. komisji wyborczych, sondaż OGB wskazuje na wyraźną przewagę Łukasza Gibały. Kandydat zdobył ponad 62 proc. głosów, podczas gdy jego rywalka, Monika Piątkowska, otrzymała nieco ponad 37 proc.
Frekwencja wyborcza
Frekwencja wyniosła 45,9 proc., co oznacza, że mniej niż połowa uprawnionych do głosowania wzięła udział w wyborach.
Krakowski Wieczór Wyborczy - oglądaj na żywo
W studiu RMF24 eksperci, politycy i publicyści rozmawiają o przyszłości stolicy Małopolski. Program prowadzi Piotr Salak.
Przedterminowe wybory po odwołaniu prezydenta
Przedterminowe wybory odbyły się po odwołaniu w maju Aleksandra Miszalskiego w drodze referendum. Do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowem zarządzał Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca.
Oficjalne wyniki wkrótce
Oficjalne wyniki wyborów zostaną ogłoszone przez Miejską Komisję Wyborczą poprzez publikację protokołu w wersji papierowej przy Placu Wszystkich Świętych w Krakowie.