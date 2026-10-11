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Wybory prezydenta Krakowa. Są pierwsze wyniki late poll

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 11 października (21:43)

Według najnowszego sondażu late poll OGB przeprowadzonego na zlecenie Polsat News, po podliczeniu ponad połowy komisji wyborczych, Łukasz Gibała uzyskał 62,6 proc. głosów, wyprzedzając Monikę Piątkowską, która zdobyła 37,4 proc. Frekwencja wyniosła 45,9 proc.

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Wybory prezydenta Krakowa. Są pierwsze wyniki late poll
Są pierwsze wyniki late poll /RMF FM
  • Łukasz Gibała prowadzi z wynikiem 62,6 proc.
  • Monika Piątkowska uzyskała 37,4 proc. głosów.
  • Frekwencja wyborcza wyniosła 45,9 proc.
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Wyniki sondażu late poll

Po przeliczeniu głosów z ponad 50 proc. komisji wyborczych, sondaż OGB wskazuje na wyraźną przewagę Łukasza Gibały. Kandydat zdobył ponad 62 proc. głosów, podczas gdy jego rywalka, Monika Piątkowska, otrzymała nieco ponad 37 proc.

Frekwencja wyborcza

Frekwencja wyniosła 45,9 proc., co oznacza, że mniej niż połowa uprawnionych do głosowania wzięła udział w wyborach. 

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W studiu RMF24 eksperci, politycy i publicyści rozmawiają o przyszłości stolicy Małopolski. Program prowadzi Piotr Salak. 

Przedterminowe wybory po odwołaniu prezydenta

Przedterminowe wybory odbyły się po odwołaniu w maju Aleksandra Miszalskiego w drodze referendum. Do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowem zarządzał Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca.

Oficjalne wyniki wkrótce

Oficjalne wyniki wyborów zostaną ogłoszone przez Miejską Komisję Wyborczą poprzez publikację protokołu w wersji papierowej przy Placu Wszystkich Świętych w Krakowie.


Źródło: RMF24
Tagi: Łukasz Gibała Monika Piątkowska wybory na prezydenta Krakowa

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