Wybory prezydenta Krakowa. Są pierwsze wyniki late poll

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Według najnowszego sondażu late poll OGB przeprowadzonego na zlecenie Polsat News, po podliczeniu ponad połowy komisji wyborczych, Łukasz Gibała uzyskał 62,6 proc. głosów, wyprzedzając Monikę Piątkowską, która zdobyła 37,4 proc. Frekwencja wyniosła 45,9 proc.

Wyniki sondażu late poll

Po przeliczeniu głosów z ponad 50 proc. komisji wyborczych, sondaż OGB wskazuje na wyraźną przewagę Łukasza Gibały. Kandydat zdobył ponad 62 proc. głosów, podczas gdy jego rywalka, Monika Piątkowska, otrzymała nieco ponad 37 proc.

Grafika: RMF FM, fot. Jan Graczyński/EastNews

Frekwencja wyborcza

Frekwencja wyniosła 45,9 proc., co oznacza, że mniej niż połowa uprawnionych do głosowania wzięła udział w wyborach.

Wybory prezydenta Krakowa. Mamy wyniki exit poll! 11 października, tuż po zamknięciu lokali wyborczych, opublikowano wyniki dwóch sondaży exit poll dotyczących drugiej tury wyborów na prezydenta Krakowa. Według nich zwycięzcą został Łukasz Gibała. Jeśli wyniki te zostaną potwierdzone przez…

Krakowski Wieczór Wyborczy - oglądaj na żywo

W studiu RMF24 eksperci, politycy i publicyści rozmawiają o przyszłości stolicy Małopolski. Program prowadzi Piotr Salak.

Przedterminowe wybory po odwołaniu prezydenta

Przedterminowe wybory odbyły się po odwołaniu w maju Aleksandra Miszalskiego w drodze referendum. Do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowem zarządzał Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca.

„Kraków odzyskany”. Gibała świętuje, Piątkowska zapowiada kontrole „Wszystko wskazuje na to, że po 24 latach Krakowianie odzyskali swoje miasto” – powiedział w niedzielę wieczorem Łukasz Gibała, który, według sondaży, zostanie nowym prezydentem Krakowa. Monika Piątkowska podziękowała swoim wyborcom, rodzinie i…

Oficjalne wyniki wkrótce

Oficjalne wyniki wyborów zostaną ogłoszone przez Miejską Komisję Wyborczą poprzez publikację protokołu w wersji papierowej przy Placu Wszystkich Świętych w Krakowie.