Wybory prezydenta Krakowa. Mamy wyniki exit poll!

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11 października, tuż po zamknięciu lokali wyborczych o 21:00, opublikowano wyniki dwóch sondaży exit poll dotyczących drugiej tury wyborów na prezydenta Krakowa. Według nich zwycięzcą został Łukasz Gibała. Jeśli wyniki te zostaną potwierdzone przez oficjalne dane, to Gibała obejmie urząd prezydenta miasta.

Według sondaży exit poll zwycięzcą wyborów został Łukasz Gibała, fot. Łukasz Gągulski/ArtService

Według sondaży exit poll zwycięzcą wyborów został Łukasz Gibała, fot. Łukasz Gągulski/ArtService / PAP

Według sondażu exit poll przeprowadzonego przez Ipsos na zlecenie Polsat News Łukasz Gibała uzyskał 61 proc. głosów, a Monika Piątkowska 39 proc. Frekwencja wyniosła 44,7 proc.

Grafika: RMF FM, fot. Jan Graczyński/EastNews

Według sondażu exit poll autorstwa OGB na zlecenie Polsat News na Łukasza Gibałę zagłosowało 64,1 proc. wyborców, a na Monikę Piątkowską 35,9 proc. a frekwencja wyniosła 42,6 proc.

Grafika: RMF FM, fot. Jan Graczyński/EastNews

II tura przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa

II tura przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa rozpoczęła się 11 października o godzinie 7:00. Wyborcy mogli oddawać głosy do godziny 21:00 w 454 obwodach na terenie całego miasta. Wszystkie lokale wyborcze zostały otwarte zgodnie z planem.

Krakowski Wieczór Wyborczy - oglądaj na żywo

W studiu RMF24 eksperci, politycy i publicyści rozmawiają o przyszłości stolicy Małopolski. Program prowadzi Piotr Salak.

Kandydaci w II turze

Na karcie do głosowania znalazły się dwa nazwiska kandydatów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w pierwszej turze: Łukasz Gibała oraz Monika Piątkowska. W pierwszej turze Łukasz Gibała zdobył 36,38 proc. głosów, natomiast Monika Piątkowska – 29,91 proc.

„Kraków odzyskany”. Gibała świętuje, Piątkowska zapowiada kontrole „Wszystko wskazuje na to, że po 24 latach Krakowianie odzyskali swoje miasto” – powiedział w niedzielę wieczorem Łukasz Gibała, który, według sondaży, zostanie nowym prezydentem Krakowa. Monika Piątkowska podziękowała swoim wyborcom, rodzinie i…

Aby głos był ważny, wyborcy musieli postawić znak „x” przy nazwisku wybranego kandydata.

Powód przedterminowych wyborów

Przedterminowe wybory są wynikiem odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego (Koalicja Obywatelska) z funkcji prezydenta miasta. Do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowem zarządza Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca Miszalskiego.

Ogłoszenie wyników

Oficjalne wyniki wyborów zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez publikację protokołu w wersji papierowej Miejskiej Komisji Wyborczej przy Placu Wszystkich Świętych w Krakowie.