RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Wybory prezydenta Krakowa. Mamy wyniki exit poll!

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 11 października (21:00)

11 października, tuż po zamknięciu lokali wyborczych o 21:00, opublikowano wyniki dwóch sondaży exit poll dotyczących drugiej tury wyborów na prezydenta Krakowa. Według nich zwycięzcą został Łukasz Gibała. Jeśli wyniki te zostaną potwierdzone przez oficjalne dane, to Gibała obejmie urząd prezydenta miasta.

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google
Wybory prezydenta Krakowa. Mamy wyniki exit poll!
Według sondaży exit poll zwycięzcą wyborów został Łukasz Gibała, fot. Łukasz Gągulski/ArtService /PAP
  • Według exit poll II turę wyborów na prezydenta Krakowa wygrał Łukasz Gibała. W sondażu Ipsos uzyskał 61 proc. poparcia, a w sondażu OGB 64,1 proc.
  • Jego rywalka Monika Piątkowska uzyskała odpowiednio 39 proc. i 35,9 proc.
  • Przedterminowe wybory w Krakowie odbyły się po odwołaniu poprzedniego prezydenta Aleksandra Miszalskiego w wyniku referendum.
  • W RMF 24 trwa Krakowski Wieczór Wyborczy, zapraszamy do oglądania relacji na żywo.
  • Najważniejsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24

Według sondażu exit poll przeprowadzonego przez Ipsos na zlecenie Polsat News Łukasz Gibała uzyskał 61 proc. głosów, a Monika Piątkowska 39 proc. Frekwencja wyniosła 44,7 proc.

Według sondażu exit poll autorstwa OGB na zlecenie Polsat News na Łukasza Gibałę zagłosowało 64,1 proc. wyborców, a na Monikę Piątkowską 35,9 proc. a frekwencja wyniosła 42,6 proc.

II tura przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa   

II tura przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa rozpoczęła się 11 października o godzinie 7:00. Wyborcy mogli oddawać głosy do godziny 21:00 w 454 obwodach na terenie całego miasta. Wszystkie lokale wyborcze zostały otwarte zgodnie z planem.

Krakowski Wieczór Wyborczy - oglądaj na żywo

W studiu RMF24 eksperci, politycy i publicyści rozmawiają o przyszłości stolicy Małopolski. Program prowadzi Piotr Salak. 

Kandydaci w II turze

Na karcie do głosowania znalazły się dwa nazwiska kandydatów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w pierwszej turze: Łukasz Gibała oraz Monika Piątkowska. W pierwszej turze Łukasz Gibała zdobył 36,38 proc. głosów, natomiast Monika Piątkowska – 29,91 proc.

Aby głos był ważny, wyborcy musieli postawić znak „x” przy nazwisku wybranego kandydata.

Powód przedterminowych wyborów

Przedterminowe wybory są wynikiem odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego (Koalicja Obywatelska) z funkcji prezydenta miasta. Do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowem zarządza Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca Miszalskiego.

Ogłoszenie wyników

Oficjalne wyniki wyborów zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez publikację protokołu w wersji papierowej Miejskiej Komisji Wyborczej przy Placu Wszystkich Świętych w Krakowie.


Źródło: RMF24
Tagi: Aleksander Miszalski Łukasz Gibała Monika Piątkowska wybory prezydena Krakowa

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: