Wybory prezydenta Krakowa. Mamy wyniki exit poll!

Według sondażu exit poll przeprowadzonego przez Ipsos na zlecenie Polsat News Łukasz Gibała uzyskał 61 proc. głosów, a Monika Piątkowska 39 proc. Frekwencja wyniosła 44,7 proc.
Według sondażu exit poll autorstwa OGB na zlecenie Polsat News na Łukasza Gibałę zagłosowało 64,1 proc. wyborców, a na Monikę Piątkowską 35,9 proc. a frekwencja wyniosła 42,6 proc.
II tura przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa
II tura przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa rozpoczęła się 11 października o godzinie 7:00. Wyborcy mogli oddawać głosy do godziny 21:00 w 454 obwodach na terenie całego miasta. Wszystkie lokale wyborcze zostały otwarte zgodnie z planem.
Krakowski Wieczór Wyborczy - oglądaj na żywo
W studiu RMF24 eksperci, politycy i publicyści rozmawiają o przyszłości stolicy Małopolski. Program prowadzi Piotr Salak.
Kandydaci w II turze
Na karcie do głosowania znalazły się dwa nazwiska kandydatów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w pierwszej turze: Łukasz Gibała oraz Monika Piątkowska. W pierwszej turze Łukasz Gibała zdobył 36,38 proc. głosów, natomiast Monika Piątkowska – 29,91 proc.
Aby głos był ważny, wyborcy musieli postawić znak „x” przy nazwisku wybranego kandydata.
Powód przedterminowych wyborów
Przedterminowe wybory są wynikiem odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego (Koalicja Obywatelska) z funkcji prezydenta miasta. Do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowem zarządza Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca Miszalskiego.
Ogłoszenie wyników
Oficjalne wyniki wyborów zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez publikację protokołu w wersji papierowej Miejskiej Komisji Wyborczej przy Placu Wszystkich Świętych w Krakowie.