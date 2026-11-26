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Minister energii ustalił maksymalne ceny paliw, które obowiązywać będą na stacjach w Polsce w piątek 27 listopada. Litr benzyny 95 będzie kosztował nie więcej niż 5,81 zł, benzyny 98 – 6,47 zł, a diesla - 7,12 zł.

Maksymalne stawki na piątek są niższe od tych obowiązujących w czwartek.

W czwartek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,82 zł, benzyny 98 – 6,48 zł, a oleju napędowego - 7,15 zł.

Następne obwieszczenie ministra energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane 27 listopada i określi ceny na sobotę, niedzielę oraz poniedziałek.

Pakiet CPN. Maksymalne ceny paliw w Polsce

Obwieszczenie o maksymalnych cenach paliw stanowi jeden z elementów kolejnej, trzeciej już odsłony pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN), którego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców. Mechanizm został uruchomiony po wejściu w życie części przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. Prezydent ustawę podpisał i jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Kara za stosowanie cen paliw wyższych od maksymalnych może wynieść nawet 1 mln zł.

Ustawa otworzyła drogę do czasowego obniżenia akcyzy i VAT na paliwa płynne. Finansowanie tych działań ma pochodzić z nowej daniny nakładanej na koncerny paliwowe osiągające ponadprzeciętne zyski. Według założeń rządu cały pakiet wsparcia cen paliw będzie obowiązywał do końca 2026 r., a jego koszt może wynieść około 5 mld zł.