RMF24

Prokuratura potwierdziła autentyczność nagrania z ataku w centrum Krakowa, na którym widać, jak zamachowiec oddaje serię strzałów w kierunku dziecka. Śledczy apelują do wszystkich świadków tego zdarzenia o pilny kontakt. Trwa intensywne śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności tragedii i motywy sprawcy.

Do dramatycznych wydarzeń doszło 7 listopada na ulicy Grodzkiej w Krakowie. Zamachowiec poruszający się samochodem marki Subaru otworzył ogień do przypadkowych przechodniów. Zabił sześć osób.

Jedną z osób, do której strzelał Michał O., była mała dziewczynka, która cudem uniknęła śmierci – pociski odbiły się od fasady budynku tuż obok niej. Całe zajście zostało zarejestrowane na nagraniu.

Prokuratura potwierdza: nagranie jest prawdziwe

Jak potwierdził w rozmowie z tvn24.pl prokurator Eryk Stasielak, naczelnik Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej, nagranie jest autentyczne. Śledczy apelują do wszystkich osób, które były świadkami zdarzenia lub posiadają jakiekolwiek informacje, o pilny kontakt z policją lub prokuraturą. Szczególnie ważne jest zgłoszenie się rodziny dziecka, do którego strzelał sprawca.

Było to usiłowanie zabójstwa – podkreśla prokurator Stasielak. Zarówno dziewczynka, jak i towarzysząca jej kobieta mają status pokrzywdzonych w śledztwie.

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Śledztwo i setki przesłuchań

Prokuratura prowadzi szeroko zakrojone śledztwo. Do tej pory przesłuchano już około 250 osób, w tym większość rannych, którzy wymagali hospitalizacji po ataku. Zabezpieczono kilkadziesiąt nagrań z monitoringu oraz materiały zarejestrowane przez świadków. Analizowane są także opinie biegłych z zakresu informatyki, medycyny sądowej, balistyki, chemii i pirotechniki.

Śledczy czekają również na wyniki sekcji zwłok oraz ekspertyzy dotyczące broni i amunicji użytej podczas zamachu.

Kim był sprawca? Śledczy badają motywy

Zamachowiec, 24-letni Michał O., fascynował się masowymi zabójcami, w tym sprawcami ataków w USA oraz Andersem Breivikiem z Norwegii. W jego urządzeniach elektronicznych znaleziono treści związane z tymi tematami. Prokuratura bada, czy działał sam, czy ktoś mu pomagał, oraz czy jego bliscy wiedzieli o planowanym ataku.

Stasielak pytany, czy to zamachowiec zabił rodzinę w Ostrowcu Świętokrzyskim, przyznał, że to jedna z głównych hipotez śledztwa. Ostateczne potwierdzenie ma przynieść opinia biegłego dotycząca broni.

Bohaterska postawa policjantów

Dwaj policjanci, starsi posterunkowi Jakub Kulik i Artur Morański, którzy unieszkodliwili zamachowca, sami zostali ranni podczas zatrzymania. Czynności z ich udziałem zostaną przeprowadzone, gdy pozwoli na to ich stan zdrowia.

Śledczy podkreślają, że każda informacja może być kluczowa dla wyjaśnienia wszystkich okoliczności tej tragedii. Prokuratura apeluje do wszystkich, którzy byli świadkami ataku lub posiadają jakiekolwiek nagrania, o niezwłoczny kontakt z organami ścigania.