RMF24

24-letni strażak ochotnik Tomek, który własnym ciałem ochronił żonę przed kulami zamachowca podczas tragicznych wydarzeń w Krakowie, rozpoczął rehabilitację – przekazała jego jednostka OSP. Jego stan stopniowo się poprawia, ale przed nim jeszcze długa droga do pełnego powrotu do zdrowia.

Mężczyzna, który podczas ataku został ranny w twarz, został już przeniesiony na oddział ogólny jednego z krakowskich szpitali, gdzie kontynuuje leczenie. OSP Olszowice na swoim profilu w mediach społecznościowych przekazała, druh Tomek z każdym dniem, małymi krokami, wraca do sił.

„Przed nim wciąż długa droga do pełnego powrotu do zdrowia, jednak każdy taki postęp daje nam ogromną radość i nadzieję” - zaznaczyli strażacy i podziękowali wszystkim za nieustające wsparcie, modlitwy, dobre słowa i zainteresowanie losem ich druha.

Strażacy z jednostki OSP Olszowice przypomnieli, że wciąż trwa założona przez nich zbiórka, na której gromadzone są pieniądze na rehabilitację rannego w zamachu druha. Nadwyżka zostanie przeznaczona na cel charytatywny. Obecna suma to blisko 3,1 mln zł.

Gdy doszło do ataku, byli w drodze na zbiórkę z dziećmi

Wicenaczelnik OSP Olszowice Bartłomiej Matoga opowiadał wcześniej, że 7 listopada po południu młody strażak razem z żoną Kingą jechali z mieszkania w Krakowie do remizy OSP Olszowice na zbiórkę z dziećmi zrzeszonymi w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej przed nadchodzącymi zawodami.

Niestety, tę drogę do remizy pokrzyżował im zamachowiec, który uderzył w Krakowie. Na skrzyżowaniu ulic Dietla i Stradomskiej uderzył w białego Opla Astrę Tomka. Tomek wysiadł z samochodu, aby sprawdzić, co się stało, a gdy zobaczył, że mężczyzna ma karabin maszynowy, szybko wsiadł do samochodu i przekazał żonie, żeby się schowała pod fotelem, bo jest w niebezpieczeństwie, a sam zdążył zasłonić ją swoim ciałem. Kinga powtarza, że dzięki temu czynowi ona tak naprawdę przeżyła – relacjonował Matoga.

24-latek podczas heroicznej akcji uratował życie żony, ale sam został ranny. Raniły go odłamki, które pokiereszowały mu twarz i okolice ust. Jego operacja w krakowskim szpitalu trwała około 7 godzin. Teraz czekają go kolejne zabiegi, które pomogą mu wrócić do sprawności.

Druh Tomek służy w OSP Olszowice od najmłodszych lat, był zafascynowany pożarnictwem, a jego marzeniem jest zostać zawodowym strażakiem. Tomek i jego żona Kinga są bardzo mocno zaangażowani w szkolenie dzieci z tamtejszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Pod ich skrzydłami kilkuosobowa grupa rozrosła się do 30 osób.

Tragiczne wydarzenia w Krakowie

7 listopada 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego w Krakowie i otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów i sprawca ataku, który zmarł dwa dni później w szpitalu. W dniu zamachu w Ostrowcu Świętokrzyskim, w mieszkaniu rodziny napastnika, policjanci znaleźli ciała jego rodziców i siostry.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.