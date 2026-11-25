RMF24

Karę w wysokości 2,3 mln zł nałożył Narodowy Fundusz Zdrowia na Warszawski Szpital Południowy - dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. NFZ potwierdził nieprawidłowości w stołecznej lecznicy. Wśród nich było przyjmowanie pacjentów poza kolejnością oraz brak nadzoru nad pracą lekarzy.

Ten audyt to konsekwencja afery w Warszawskim Szpitalu Południowym. Jej głównym negatywnym bohaterem był Dawid K., młody lekarz bez specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej, który został kierownikiem szpitalnego SOR-u.

Wśród ujawnionych nieprawidłowości znalazły się m.in.:

przyjmowanie pacjentów poza kolejnością,

wykazywanie w grafikach dyżurów lekarzy, którzy w tym czasie faktycznie pracowali w innym miejscu,

brak wymaganej prawem obsady oraz brak nadzoru nad pracą lekarzy.

Kontrola NFZ wykazała, że były przypadki, kiedy pacjenci SOR i oddziału chirurgii Szpitala Południowego, w okresie objętym kontrolą, byli przyjmowani poza kolejnością. Oznacza to naruszenie zasady równego traktowania w dostępie do leczenia finansowanego ze środków publicznych.

W przypadku niektórych pacjentów SOR pomijano obowiązkowy triaż, czyli przydzielenie pacjentowi jednej z pięciu kategorii medycznych, która opisuje stan zdrowia pacjenta – czy wymaga on natychmiastowej pomocy medycznej, czy może na nią poczekać, ponieważ jego stan nie zagraża bezpośrednio życiu lub zdrowiu.

Kontrola wykazała też przypadki, w których pacjenci w stabilnym stanie zdrowia byli przyjmowani w SOR szybciej niż pacjenci, których stan zdrowia faktycznie tego wymagał.

Kontrolerzy NFZ zweryfikowali, czy Szpital Południowy zapewniał odpowiednią obsadę lekarską. Okazało się, że niektórzy lekarze, którzy według harmonogramu mieli pracować w SOR, w rzeczywistości w tym samym czasie pracowali w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim, łączyli pracę w innym oddziale. Jeden z lekarzy brał udział w spotkaniach i wydarzeniach poza szpitalem (sesje Rady Dzielnicy, udział w programach telewizyjnych „na żywo”).

Równolegle postępowanie w tej sprawie prowadzi prokuratura.