RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

W minioną sobotę, 21 listopada 2026 roku, zmarł Michał Zdziński, były zawodnik Hutnika Kraków. Piłkarz od kilku lat zmagał się z chorobą nowotworową. Miał zaledwie 34 lata.

O śmierci Michała Zdzińskiego poinformował Hutnik Kraków na swoim profilu w mediach społecznościowych.

„Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w wieku 34 lat odszedł od nas Michał Zdziński – były zawodnik i wychowanek naszego klubu. Cześć Jego Pamięci”- czytamy we wpisie na Facebooku.



Michał Zdziński swoją piłkarską przygodę rozpoczął w młodzieżowych drużynach Hutnika Kraków. Z czasem awansował do zespołu seniorów, gdzie występował na pozycji pomocnika. W barwach III-ligowego Hutnika rozegrał 29 spotkań. Po zakończeniu gry w krakowskim klubie kontynuował karierę w Górniku Wieliczka oraz TS Węgrzce.

W 2019 roku u Michała Zdzińskiego zdiagnozowano nowotwór mózgu – glejaka. Przez kolejne lata piłkarz toczył nierówną walkę z chorobą.

Ostatnie pożegnanie

Uroczystości pogrzebowe Michała Zdzińskiego zaplanowano na piątek, 27 listopada. Odbędą się one na Cmentarzu Grębałów w Krakowie.