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Ostatnio zagrała Izabelę Łęcką w kontrowersyjnej serialowej "Lalce", teraz wciela się w legendarną divę w filmie "Violetta Villas". Sandra Drzymalska w Rozmowie Filmowej RMF FM opowiada o aktorskich wyzwaniach, ale też o presji wyglądu, kanonie piękna i wyjątkowo emocjonalnym roku. "Jesteśmy piękni, bo jesteśmy różni" - mówi aktorka.

„ZA SUKCESEM STOI OGROM KOSZTÓW EMOCJONALNYCH”

Za każdym sukcesem stoi ogrom pracy i ogrom kosztów emocjonalnych, fizycznych, wewnętrznych i zewnętrznych - to, jak mówi Sandra Drzymalska, zrozumiała przy filmie o Villas.

Postać Violetty rezonuje, wciąż odkrywamy ją na nowo, pokazujemy ją taką, jakiej jej świat nie widział. (...) Odzieramy ją też z wewnętrznego wstydu związanego z uzależnieniem. I próbujemy ją pokazać jako po prostu człowieka, również słabego - mówi w RMF FM.

To jest jedna z najtrudniejszych postaci, które zdarzyło mi się do tej pory zagrać - dodaje aktorka. I opowiada o bardzo intensywnych przygotowaniach, połączonych z pracą na planie „Lalki”.

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Tego po prostu było za dużo. I w pewnym momencie organizm, co jest dość naturalne, mówi „dość” i „stop”. I ponosi się pewne koszty fizyczne, ale też psychiczne. Nie ma co tego ukrywać - mówi w RMF FM Drzymalska.

Charakteryzacja do roli Villas trwała bardzo długo. Dla aktorki oznaczało to szesnaście, siedemnaście godzin dziennie na planie. Nigdy nie doświadczyłam też, to bardzo ciekawe, czegoś takiego, że ta rola ciągle we mnie jakoś żyje - przyznaje. To był dla niej bardzo emocjonalny i bardzo intensywny rok.

"MOIM DEMONEM JEST PERFEKCJONIZM”

Pod koniec zdjęć do filmu o Villas jeździła na salę baletową i spędzała tam sama bardzo dużo czasu przed lustrami, patrząc jak się zachowuje. Nagrywała siebie, swój głos.

Materiały prasowe Kino Świat / materiały udostępnione

Nie mogłam na to patrzeć. I powiem szczerze, coś bardzo zaskakującego może. Ja do końca nie wiedziałam, czy ja to wszystko dobrze robię. (...) Nie miałam takiego zewnętrznego oka (...). A jestem perfekcjonistką i to jest i moja wada, i moja zaleta. Jestem też niesamowicie ambitną osobą i to też czasami jest moim demonem - opowiada w RMF FM Sandra Drzymalska. Film „Violetta Villas” to też jest o opowieść o oczekiwaniach. O patrzeniu na kobietę wyłącznie przez pryzmat ciała i wyglądu.

„NIE KRĘCI MNIE PIĘKNO ZEWNĘTRZNE”

Dokucza mi to, że piękno jest postrzegane dziś jako wyłącznie piękno zewnętrzne. Bo szczerze mówiąc, mnie to w ogóle nie kręci. Ja postrzegam człowieka jako całość. Moich przyjaciół postrzegam jako pięknych ludzi, nie ze względu na to, jak wyglądają (...) tylko na to, jakimi są ludźmi. I to piękno wynika z wnętrza. Poza tym mnie najbardziej interesuje piękno, które ma w sobie coś brzydkiego, bo takie jest najbardziej interesujące. Piękno musi być dla mnie interesujące - przekonuje w Rozmowie Filmowej Sandra Drzymalska.

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Aktorka zwraca uwagę, że często kobiety same się w tym kanonie piękna zatracają. A to jest modne heroin chic, a to za chwilę pełniejsze kształty, a to za chwilę wysportowana sylwetka. Przecież można w tym wszystkim zwariować - mówi. Wydaje mi się, że czym lepiej my się czujemy wewnętrznie, tym jesteśmy lepsi dla świata. (...) Powinniśmy uczyć się tego, że każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inne ciało, każdy z nas ma inną wrażliwość. I to dlatego jesteśmy wszyscy piękni, bo jesteśmy różni - dodaje w RMF FM Drzymalska.

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