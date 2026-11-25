W środę nad ranem kolumbijskie siły bezpieczeństwa zakończyły trwający ponad dobę dramat zakładników przetrzymywanych w supermarkecie w nadmorskiej Cartagenie. Jak poinformował prezydent Abelardo de la Espriella, wszyscy zakładnicy zostali uwolnieni. Jeden z napastników zginął podczas akcji odbicia.
Napad zakończony wzięciem zakładników
Do dramatycznych wydarzeń doszło po nieudanej próbie napadu na konwój przewożący gotówkę z centrum handlowego. Uzbrojeni napastnicy, zaskoczeni szybką reakcją policji, schronili się w sklepie sieci Exito, biorąc około 30 osób jako zakładników. Wśród nich byli zarówno pracownicy, jak i klienci supermarketu.
Przez całą dobę trwały negocjacje z porywaczami. Siły specjalne otoczyły budynek, odcięto prąd w okolicy, a na dachach pobliskich budynków rozstawiono snajperów. W pierwszych godzinach kryzysu udało się uwolnić 10 osób, w tym starsze kobiety. Ostatecznie, po kilkunastu godzinach napiętej sytuacji, wszyscy zakładnicy odzyskali wolność.
Prezydent pojawił się na miejscu dramatu
Na miejscu pojawił się prezydent Abelardo de la Espriella, który od początku swojej kadencji w sierpniu tego roku znany jest z twardej retoryki wobec przestępczości. Prezydent, ubrany w wojskowy mundur i z radiostacją w ręku, osobiście nadzorował działania służb.
To dobrze skończy się dla zakładników. Nie jestem jednak pewien, czy równie dobrze dla przestępców – zapowiadał jeszcze przed przyjazdem do Cartageny.
Według lokalnych mediów porywacze domagali się okupu w wysokości blisko 2 milionów dolarów, dwóch opancerzonych pojazdów oraz bezpiecznego przejazdu do oddalonej o 130 kilometrów Barranquilli. Informacje te nie zostały jednak oficjalnie potwierdzone przez władze.
Prezydent de la Espriella stanowczo wykluczył udział partyzantów lub grup paramilitarnych w tym incydencie. To nie była akcja terrorystyczna. To zwykli przestępcy, którzy zostali zaskoczeni i nie widząc innego wyjścia, wzięli zakładników – podkreślił.
Zaledwie dzień wcześniej, w mieście Villavicencio doszło do zamachu bombowego, w którym rannych zostało ponad 20 osób. Władze obwiniają o ten atak frakcję byłych partyzantów FARC, którzy nie zaakceptowali porozumienia pokojowego z 2016 roku.
W ostatnich miesiącach w Kolumbii nasiliły się ataki z użyciem dronów, a według danych ministerstwa obrony od początku roku doszło do ponad 350 takich incydentów.