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Kolumbijskie siły bezpieczeństwa w środę nad ranem wkroczyły do supermarketu w nadmorskim mieście Cartagena. Uwolniły ok. 20 zakładników, którzy byli tam przetrzymywani przez ponad dobę. Prezydent Kolumbii Abelardo de la Espriella poinformował, że wszyscy zakładnicy zostali uwolnieni, a jeden z porywaczy zginął.

Dramat zakładników w supermarkecie w Cartagenie trwał ponad dobę, zdj. MANUEL PEDRAZA

Dramat zakładników w supermarkecie w Cartagenie trwał ponad dobę, zdj. MANUEL PEDRAZA / AFP/East News

W środę nad ranem kolumbijskie siły bezpieczeństwa zakończyły trwający ponad dobę dramat zakładników przetrzymywanych w supermarkecie w nadmorskiej Cartagenie. Jak poinformował prezydent Abelardo de la Espriella, wszyscy zakładnicy zostali uwolnieni. Jeden z napastników zginął podczas akcji odbicia.

Napad zakończony wzięciem zakładników

Do dramatycznych wydarzeń doszło po nieudanej próbie napadu na konwój przewożący gotówkę z centrum handlowego. Uzbrojeni napastnicy, zaskoczeni szybką reakcją policji, schronili się w sklepie sieci Exito, biorąc około 30 osób jako zakładników. Wśród nich byli zarówno pracownicy, jak i klienci supermarketu.

Przez całą dobę trwały negocjacje z porywaczami. Siły specjalne otoczyły budynek, odcięto prąd w okolicy, a na dachach pobliskich budynków rozstawiono snajperów. W pierwszych godzinach kryzysu udało się uwolnić 10 osób, w tym starsze kobiety. Ostatecznie, po kilkunastu godzinach napiętej sytuacji, wszyscy zakładnicy odzyskali wolność.

Zakładnicy przetrzymywani przed napastników, zdj. Sergio Jimenez Ciro / PAP/EPA

Zakładnicy uwięzieni w supermarkecie. Dramatyczne sceny w Cartagenie Kilkadziesiąt osób zostało pojmanych jako zakładnicy podczas napadu na supermarket w turystycznym mieście Cartagena w Kolumbii. Według lokalnych mediów przestępcy domagają się m.in. prawie 2 mln dolarów.

Prezydent pojawił się na miejscu dramatu

Na miejscu pojawił się prezydent Abelardo de la Espriella, który od początku swojej kadencji w sierpniu tego roku znany jest z twardej retoryki wobec przestępczości. Prezydent, ubrany w wojskowy mundur i z radiostacją w ręku, osobiście nadzorował działania służb.

To dobrze skończy się dla zakładników. Nie jestem jednak pewien, czy równie dobrze dla przestępców – zapowiadał jeszcze przed przyjazdem do Cartageny.

Według lokalnych mediów porywacze domagali się okupu w wysokości blisko 2 milionów dolarów, dwóch opancerzonych pojazdów oraz bezpiecznego przejazdu do oddalonej o 130 kilometrów Barranquilli. Informacje te nie zostały jednak oficjalnie potwierdzone przez władze.

Prezydent de la Espriella stanowczo wykluczył udział partyzantów lub grup paramilitarnych w tym incydencie. To nie była akcja terrorystyczna. To zwykli przestępcy, którzy zostali zaskoczeni i nie widząc innego wyjścia, wzięli zakładników – podkreślił.

Zaledwie dzień wcześniej, w mieście Villavicencio doszło do zamachu bombowego, w którym rannych zostało ponad 20 osób. Władze obwiniają o ten atak frakcję byłych partyzantów FARC, którzy nie zaakceptowali porozumienia pokojowego z 2016 roku.

W ostatnich miesiącach w Kolumbii nasiliły się ataki z użyciem dronów, a według danych ministerstwa obrony od początku roku doszło do ponad 350 takich incydentów.