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Donald Trump nie krył rozbawienia, gdy podczas wywiadu został zapytany o słowa Wołodymyra Zełenskiego dotyczące terminu zakończenia wojny w Ukrainie. Prezydent USA zakwestionował doniesienia, jakoby Waszyngton oczekiwał zawarcia porozumienia pokojowego do stycznia - relacjonuje „New York Post”. Podkreślił, że nie wyznaczył żadnej daty, a zakończenie konfliktu zależy od gotowości obu stron. „Czego on ode mnie oczekuje?” - zastanawiał się publicznie.

„ To nas nie dotyczy ”

Donald Trump podczas rozmowy z dziennikarzami roześmiał się, gdy usłyszał pytanie dotyczące wypowiedzi ukraińskiego prezydenta - Wołodymyr Zełenski w rozmowie z agencją Bloomberg stwierdził, że amerykańscy negocjatorzy chcieliby doprowadzić do zakończenia wojny w Ukrainie w grudniu lub styczniu 2027 roku.

Kto tak powiedział? – zapytał Trump, wymieniając spojrzenia z jednym z urzędników obecnych w Gabinecie Owalnym. Chwilę później dodał: Czego on ode mnie oczekuje?

Prezydent USA zaznaczył, że nie wyznaczył żadnego terminu zakończenia wojny.

Nie mam wyznaczonego terminu. Po prostu chciałbym, żeby to się skończyło. Wiecie, to nas nie dotyczy. Chciałbym, żeby to się zakończyło już dzisiaj, ale do tanga trzeba dwojga. Zobaczymy więc, co się wydarzy - powiedział.

Trump ocenił również, że gotowość do zawarcia porozumienia pokojowego zarówno po stronie Rosji, jak i Ukrainy zmienia się w zależności od sytuacji.

Czasami wygląda na to, że Putin jest gotowy, a Zełenski nie. Czasami Zełenski bardzo chciałby to załatwić, a Putin nie jest gotowy. Zależy od dnia – stwierdził amerykański przywódca.

Zełenski: USA chcą zakończyć negocjacje do stycznia

W wywiadzie dla Bloomberga Wołodymyr Zełenski mówił, że obecny zespół negocjacyjny Stanów Zjednoczonych dąży do jak najszybszego zakończenia wojny. Uważam, że obecny zespół negocjacyjny chce zakończyć wojnę tak szybko, jak to możliwe. W naszym przypadku chcieliśmy, żeby to nastąpiło już wczoraj - powiedział ukraiński prezydent.

Według Zełenskiego strona amerykańska chciałaby zakończyć negocjacje pokojowe do grudnia lub stycznia. Kijów również opowiada się za szybkim zakończeniem konfliktu, ale nie za cenę ustępstw, które naruszałyby interesy Ukrainy.

Ukraiński przywódca ostrzegł, że brak postępów w rozmowach może doprowadzić do zmiany podejścia politycznego w Waszyngtonie.

Jeśli Rosjanie będą dalej udawać, że mają amnezję i karmić nas historycznym tłem zamiast wyników negocjacji, nadejdzie moment, gdy w USA pojawi się nowa rzeczywistość polityczna. Będziemy kontynuować robienie wszystkiego, co w naszej mocy, aby zakończyć wojnę - zaznaczył.

Ukraina zapowiada dalsze zabiegi o wsparcie USA

Zełenski zapowiedział także, że Ukraina będzie zabiegać o poparcie przedstawicieli obu amerykańskich partii w nowym Kongresie USA. Kijów zamierza szukać dodatkowego wsparcia dla swojego Ukrainy oraz naciskać na zaostrzenie sankcji wobec Rosji.

Prezydent Zełenski podkreślił, że bez zwiększenia presji na Moskwę trudno będzie doprowadzić do zakończenia konfliktu. Bez tego po prostu się nie da. Jeśli Rosjanie nie chcą zakończyć wojny, trzeba ich do tego zmusić – powiedział.

Według Zełenskiego możliwe są dwa scenariusze: do negocjacji muszą przystąpić inni przedstawiciele Rosji, gotowi zaakceptować odmienne warunki, albo Ukraina powinna otrzymać tak silne wsparcie międzynarodowe, by Moskwa została zmuszona do zakończenia działań wojennych.