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Ponad 800 osób padło ofiarą internetowego oszustwa, do kórego doszło we wrześniu 2024 roku. Prokuratura Okręgowa w Częstochowie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 44-letniemu Przemysławowi O., który miał wyłudzić od klientów ponad 105 tysięcy złotych oraz prać pochodzące z przestępstwa pieniądze.



Według ustaleń śledczych Przemysław O. prowadził działalność gospodarczą związaną z instalacjami elektrycznymi. We wrześniu 2024 roku założył stronę internetową, na której oferował sprzedaż kawy, herbaty i słodyczy w wyjątkowo atrakcyjnych, znacznie zaniżonych cenach.

Klienci, którzy skusili się na okazje, po dokonaniu płatności nie otrzymywali zamówionych produktów.

W okresie od 20 do 30 września 2024 r. Przemysław O. oszukał w opisany sposób ponad 800 osób i uzyskał korzyści majątkowe w wysokości co najmniej 105 tys. zł - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, prok. Tomasz Ozimek .

Pranie pieniędzy i kryptowaluty

Śledztwo zostało wszczęte po zawiadomieniu Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, który zwrócił uwagę na podejrzane operacje finansowe na rachunkach bankowych należących do Przemysława O. Z ustaleń prokuratury wynika, że środki uzyskane z przestępstw były wymieniane na kryptowaluty oraz przelewane na zagraniczne konto bankowe w Irlandii.

Przemysław O. usłyszał zarzuty oszustw internetowych na szkodę co najmniej 800 osób oraz prania pieniędzy pochodzących z tych przestępstw. Początkowo przyznał się do winy, jednak w dalszym toku postępowania zmienił stanowisko i odmówił składania wyjaśnień.

Za zarzucane przestępstwa grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa trafiła już do sądu, który zdecyduje o dalszych losach oskarżonego.