Według ustaleń śledczych Przemysław O. prowadził działalność gospodarczą związaną z instalacjami elektrycznymi. We wrześniu 2024 roku założył stronę internetową, na której oferował sprzedaż kawy, herbaty i słodyczy w wyjątkowo atrakcyjnych, znacznie zaniżonych cenach.
Klienci, którzy skusili się na okazje, po dokonaniu płatności nie otrzymywali zamówionych produktów.
W okresie od 20 do 30 września 2024 r. Przemysław O. oszukał w opisany sposób ponad 800 osób i uzyskał korzyści majątkowe w wysokości co najmniej 105 tys. zł - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, prok. Tomasz Ozimek .
Pranie pieniędzy i kryptowaluty
Śledztwo zostało wszczęte po zawiadomieniu Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, który zwrócił uwagę na podejrzane operacje finansowe na rachunkach bankowych należących do Przemysława O. Z ustaleń prokuratury wynika, że środki uzyskane z przestępstw były wymieniane na kryptowaluty oraz przelewane na zagraniczne konto bankowe w Irlandii.
Przemysław O. usłyszał zarzuty oszustw internetowych na szkodę co najmniej 800 osób oraz prania pieniędzy pochodzących z tych przestępstw. Początkowo przyznał się do winy, jednak w dalszym toku postępowania zmienił stanowisko i odmówił składania wyjaśnień.
Za zarzucane przestępstwa grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa trafiła już do sądu, który zdecyduje o dalszych losach oskarżonego.