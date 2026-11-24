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W czwartek oficjalnie otwarty zostanie węzeł Mistrzejowice, który połączy Północną Obwodnicę Krakowa z trasą S7. To inwestycja, która domyka krakowski ring drogowy i czyni Kraków drugim miastem w Polsce – po Łodzi – z kompletną obwodnicą. Nowy węzeł to także największy tego typu obiekt w Małopolsce i jeden z największych w kraju.

Węzeł Mistrzejowice zostanie udostępniony do ruchu w czwartek przed południem na zasadach przejazdu po placu budowy.

Oznacza to, że kierowcy będą mogli korzystać z nowej infrastruktury, jednak na odcinku od węzła Nowa Huta do węzła Mistrzejowice nadal prowadzone będą prace związane z wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu.

Przewidziano m.in. zamykanie przejazdów awaryjnych oraz montaż oznakowania. Na tym fragmencie obowiązywać będą ograniczenia, w tym zamknięcie lewego pasa na jezdni w kierunku Warszawy. Prace wykończeniowe będą prowadzone również na jezdni S7 w kierunku Nowej Huty.

Fot. GDDKiA / materiały udostępnione

Gigantyczna skala inwestycji

Nowy węzeł Mistrzejowice to imponujące przedsięwzięcie inżynieryjne. Jak informują przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, podczas budowy zużyto niemal 26,5 tysiąca ton stali oraz 138 tysięcy metrów sześciennych betonu.

Stali wystarczyłoby nam na budowę trzech Wież Eiffela. Z betonu moglibyśmy stworzyć sześcian o boku długości ponad 50 m. Byłby on wyższy od 15-piętrowego bloku – podkreślają drogowcy. Dodatkowo powstało 3,4 km nasypów, do których wykorzystano prawie 175 tysięcy metrów sześciennych ziemi – to ilość pozwalająca na zbudowanie pięciu krakowskich kopców lub jednego, największego w Polsce, Kopca Kościuszki.

Kluczowy punkt komunikacyjny Krakowa i Małopolski

Węzeł Mistrzejowice to w rzeczywistości dwa blisko położone węzły – Mistrzejowice I i Mistrzejowice II – które razem tworzą tzw. węzeł zespolony. Pierwsza część łączy dwie drogi ekspresowe: S7 z Warszawy i S52, czyli Północną Obwodnicę Krakowa, domykając tym samym IV obwodnicę miasta.

Druga część umożliwia wjazd do północnej części Nowej Huty oraz zapewnia dojazd do dwóch krakowskich dzielnic: Mistrzejowic i Wzgórz Krzesławickich.

Łącznie węzeł oferuje aż 11 łącznic, co czyni go jednym z najważniejszych elementów układu komunikacyjnego Krakowa i tej części Małopolski. Inwestycja ma poprawić płynność ruchu zarówno tranzytowego, aglomeracyjnego, jak i lokalnego.

Otwarcie węzła Mistrzejowice to przełomowy moment dla mieszkańców Krakowa i kierowców podróżujących przez Małopolskę. Dzięki domknięciu obwodnicy, miasto zyskuje nową jakość komunikacyjną, a kierowcy mogą liczyć na sprawniejszy przejazd przez region.

Kraków stanie się dzięki temu drugim miastem w Polsce (po Łodzi) z pełną obwodnicą.