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Hrabina Felicitas von Hochberg, prawnuczka słynnej księżnej Daisy, ponownie odwiedziła rodową siedzibę w Wałbrzychu. Wizyta w Zamku Książ miała wyjątkowy, osobisty wymiar – arystokratka obejrzała w historycznych apartamentach osobiste pamiątki po swojej prababce, które dzięki decyzji rodziny wzbogaciły zamkową ekspozycję.

Zamek Książ w Wałbrzychu, jeden z najważniejszych zabytków Dolnego Śląska, ponownie gościł hrabinę Felicitas von Hochberg. Arystokratka, na co dzień mieszkająca w Monachium, jest prawnuczką księżnej Daisy von Pless oraz księcia Hansa Heinricha XV von Hochberg-Pless.

Wizyta miała szczególny charakter, ponieważ hrabianka odwiedziła apartamenty zamkowe, w których niegdyś mieszkała jej prababka. Obecnie w tych historycznych wnętrzach można podziwiać cenne pamiątki rodzinne, w tym pamiętnik księżnej Daisy, ozdobny pasek z turkusami, pocztówkę do wnuka Bolka, indyjską laskę wysadzaną turkusami i rubinami, a także fotografie rodzinne i portret Patsy Cornwallis-West, matki księżnej.

Te wyjątkowe eksponaty są wspólną własnością hrabianki Felicitas oraz jej macochy, księżnej wdowy Marie-Elisabeth von Pless. Obie panie dołożyły starań, by spełnić życzenie księcia Bolka von Pless – zmarłego w 2022 roku honorowego obywatela Wałbrzycha – i przekazać rodzinne pamiątki do zamku, z którym ich ród był nierozerwalnie związany przez wieki.

Księżna Daisy – ikona Zamku Książ

Zamek Książ jest nie tylko architektoniczną perłą Dolnego Śląska, ale także miejscem ściśle związanym z postacią księżnej Daisy, czyli Marii Teresy Hochberg von Pless. Księżna, która mieszkała w Książu na przełomie XIX i XX wieku, do dziś pozostaje jedną z najbardziej barwnych i rozpoznawalnych postaci tamtych czasów.

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Znana z urody, inteligencji i działalności charytatywnej, Daisy szczególnie upodobała sobie zamkowe tarasy i ogrody, które stały się jej azylem i miejscem licznych spotkań towarzyskich. Jej pamiętniki i liczne fotografie są świadectwem życia arystokracji w okresie belle époque oraz niełatwych losów rodziny w burzliwych czasach XX wieku. Pamiątki po księżnej, prezentowane obecnie w zamku, pozwalają zwiedzającym przenieść się do epoki, w której Książ był centrum życia towarzyskiego i kulturalnego regionu.

Wielowiekowa historia Zamku Książ

Zamek Książ, malowniczo położony nad przełomem Pełcznicy, to jedna z największych atrakcji turystycznych Dolnego Śląska. Jego historia sięga XIII wieku, kiedy to z inicjatywy księcia świdnicko-jaworskiego Bolka I Surowego powstały pierwsze zabudowania obronne. Przez stulecia zamek przechodził z rąk do rąk – od książąt piastowskich, przez czeskich władców, aż po rodzinę Hochbergów, która zarządzała nim przez ponad czterysta lat.

Przełomowe odkrycie na Dolnym Śląsku. Szczątki dawnych właścicieli zamku Książ Na cmentarzu komunalnym w Świebodzicach dokonano przełomowego odkrycia, które rzuca nowe światło na historię zamku Książ. W grobowcu rodziny von Kramsta odnaleziono 25 trumien i sarkofagów, w których spoczywają szczątki członków rodu von Hochberg –…

To właśnie Hochbergowie, jeden z najzamożniejszych rodów arystokratycznych Europy, nadali zamkowi jego obecny, monumentalny kształt. W 1908 roku książę Hans Heinrich XV przeprowadził wielką rozbudowę rezydencji, wznosząc największe południowo-zachodnie skrzydło z dwiema wieżami, według projektu wiedeńskiego architekta Humberta Walchera von Moltchein. Dzięki tym zmianom zamek zyskał niepowtarzalny charakter i rozmach, który do dziś zachwyca odwiedzających.