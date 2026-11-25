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Barbórka, obchodzona 4 grudnia, to dla pracowników kopalń czas wyjątkowy. Od pokoleń dzień ten łączy tradycyjne akademie i przemarsze orkiestr dętych z oczekiwaniem na największy w roku zastrzyk gotówki. Nagroda barbórkowa, potocznie nazywana „górniczą trzynastką”, stanowi równowartość jednomiesięcznego wynagrodzenia i jest wyliczana indywidualnie – z uwzględnieniem dodatków za pracę pod ziemią, stażu oraz przepracowanych weekendów.

W praktyce wysokość barbórkowej premii sięga kilkunastu tysięcy złotych brutto. Doświadczony górnik pracujący pod ziemią w Polskiej Grupie Górniczej (PGG) zarabia średnio od 11 500 do 12 500 zł brutto miesięcznie, co przekłada się na około 8 100 – 8 900 zł „na rękę”. W skali roku, po doliczeniu wszystkich dodatków i nagród, statystyki płacowe w największych koncernach prezentują się jeszcze okazalej.

Kto zyska najwięcej? Liderzy płac w polskim górnictwie

Na szczycie płacowego zestawienia od lat znajduje się KGHM Polska Miedź, gdzie średnie miesięczne wynagrodzenie oscyluje wokół 21 500 zł brutto. W sektorze węgla kamiennego wysokie stawki utrzymują Jastrzębska Spółka Węglowa (około 15 600 zł brutto według danych sprzed cięć) oraz lubelska LW Bogdanka (około 14 600 zł brutto). W Polskiej Grupie Górniczej, największym producencie węgla energetycznego, średnia płaca roczna z wliczonymi dodatkami wynosi około 14 600 zł brutto, a ubiegłoroczna wypłata barbórkowa przekroczyła 12 000 zł brutto.

JSW na zakręcie. Raty zamiast premii i odroczone wypłaty

Najwięcej emocji w tym roku budzi sytuacja w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Trudności finansowe i rynkowe sprawiły, że w lutym 2026 roku zarząd spółki podpisał ze związkami zawodowymi tzw. Porozumienie Zawieszające. Na jego mocy całkowicie zawieszono wypłatę „czternastki” za 2026 rok oraz deputatu węglowego, a nagrodę barbórkową rozłożono na raty. Do 3 grudnia pracownicy mają otrzymać minimum 30 proc. tegorocznego świadczenia, a reszta zostanie wypłacona w późniejszym terminie.

Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że grudniowy przelew obejmie także zaległości z 2025 roku. Wtedy bowiem górnicy otrzymali jedynie 30 proc. należnej Barbórki, a pozostałe 70 proc. podzielono na dwie raty – pierwsza została wypłacona pod koniec sierpnia, a druga, powiększona o odsetki, trafi do pracowników 3 grudnia 2026 roku.

W zupełnie innych nastrojach do Barbórki przygotowują się załogi pozostałych gigantów. W Polskiej Grupie Górniczej, KGHM oraz Bogdance zasady wynikające z układów zbiorowych pozostają niezmienne. W KGHM pełna nagroda barbórkowa przysługuje każdemu pracownikowi z co najmniej rocznym stażem pracy. W PGG środki z tytułu Barbórki tradycyjnie trafiają na konta na przełomie listopada i grudnia, stanowiąc solidne wsparcie przed świętami. Dodatkowo, w lutym wypłacana jest tam tzw. „czternastka”, będąca kolejnym dużym zastrzykiem gotówki.

Dochody górników w grudniu to nie tylko nagroda barbórkowa. Pracownikom przysługuje również ekwiwalent barbórkowy oraz deputat węglowy – najczęściej wypłacany w formie pieniężnej jako równowartość 8 ton węgla rocznie. W spółkach bez planów naprawczych oznacza to kolejne kilkanaście tysięcy złotych brutto rocznie. 4 grudnia jest dla górników dniem ustawowo wolnym od pracy, a osoby, które muszą w tym dniu zjechać pod ziemię lub obsłużyć infrastrukturę, otrzymują dodatkowe wynagrodzenie za pracę w święto.