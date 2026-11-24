72-latka w BMW wjechała w budynek seminarium. Pomyliła gaz z hamulcem?
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Renata Gaweł Publikacja: Dzisiaj, 24 listopada (14:24)
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Do niecodziennego zdarzenia doszło na ulicy Piłsudskiego w Tarnowie. 72-letnia kobieta kierująca BMW straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w ścianę Wyższego Seminarium Duchownego. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.
Fot. Policja w Tarnowie
/Policja
Jak wynika z ustaleń policji, do wypadku doszło dzisiaj przed południem podczas manewru parkowania.
72-letnia kierująca prawdopodobnie utraciła panowanie nad pojazdem,
który przejechał przez pas zieleni, chodnik i uderzył w budynek Wyższego Seminarium Duchownego.
W wyniku zdarzenia na szczęście nikt nie ucierpiał.
72-latka była trzeźwa i nie doznała poważnych obrażeń.
Funkcjonariusze ustalają, czy przyczyną wypadku była pomyłka pedałów gazu i hamulca, czy też awaria pojazdu. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane.
Na miejscu pracowały służby ratunkowe oraz policja.
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