RMF24

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Do niecodziennego zdarzenia doszło na ulicy Piłsudskiego w Tarnowie. 72-letnia kobieta kierująca BMW straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w ścianę Wyższego Seminarium Duchownego. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.

Jak wynika z ustaleń policji, do wypadku doszło dzisiaj przed południem podczas manewru parkowania.

72-letnia kierująca prawdopodobnie utraciła panowanie nad pojazdem, który przejechał przez pas zieleni, chodnik i uderzył w budynek Wyższego Seminarium Duchownego.

W wyniku zdarzenia na szczęście nikt nie ucierpiał. 72-latka była trzeźwa i nie doznała poważnych obrażeń.

Funkcjonariusze ustalają, czy przyczyną wypadku była pomyłka pedałów gazu i hamulca, czy też awaria pojazdu. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane.

Na miejscu pracowały służby ratunkowe oraz policja.