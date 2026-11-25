RMF24

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Stopa bezrobocia rejestrowanego w październiku wyniosła 5,8 proc. – poinformował w środę Główny Urząd Statystyczny. To taki sam poziom jak we wrześniu.

W urzędach pracy zarejestrowanych było w październiku 905,3 tys. bezrobotnych. Miesiąc wcześniej było to 907 tys. osób.

Liczba osób, które po raz pierwszy lub kolejny zarejestrowały się jako bezrobotne, wyniosła 102,8 tys. wobec 108,9 tys. we wrześniu.

Wcześniejszy szacunek Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej również wskazywał, że stopa bezrobocia w październiku utrzymała się na poziomie 5,8 proc.

GUS podał także dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. Według tej metodologii stopa bezrobocia w III kwartale 2026 roku wyniosła 3,5 proc. To więcej niż kwartał wcześniej, gdy było to 3,2 proc., oraz więcej niż w III kwartale 2025 roku – 3,1 proc.

Współczynnik aktywności zawodowej, który pokazuje, jaka część osób w wieku produkcyjnym pracuje albo aktywnie szuka pracy i jest gotowa ją podjąć, w III kwartale sięgnął 59 proc., wobec 58,7 proc. kwartał wcześniej. Wskaźnik zatrudnienia wzrósł natomiast do 56,9 proc. z 56,8 proc. w II kwartale.

Bezrobocie przy podziale na województwa

Najniższe bezrobocie odnotowano w województwie wielkopolskim – 3,8 proc., a następnie w mazowieckim – 4,4 proc., śląskim – 4,8 proc. oraz małopolskim – 5 proc. Poniżej krajowej średniej znalazły się także województwa: pomorskie (5,4 proc.) i dolnośląskie (5,5 proc.).

Najwyższa stopa bezrobocia wystąpiła w województwie warmińsko-mazurskim – 9,3 proc. Wysokie wartości zanotowano również na Podkarpaciu – 9 proc., w województwie świętokrzyskim – 8,4 proc. oraz lubelskim – 8 proc. W województwie zachodniopomorskim stopa bezrobocia wyniosła 7,8 proc., w kujawsko-pomorskim 7,7 proc., a w podlaskim 7,4 proc. Z kolei w województwach łódzkim i opolskim było to odpowiednio 6,4 proc. i 6,2 proc. W województwie lubuskim stopa bezrobocia wyniosła 5,9 proc.