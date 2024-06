Okazuje się, że dostosowanie do potrzeb prokuratury biurowca przy ulicy Lubicz w Krakowie, będzie kosztować jeszcze więcej. Mowa o kolejnych co najmniej kilku milionach złotych, a ta inwestycja byłego resortu sprawiedliwości pod rządami Zbigniewa Ziobry w sumie pochłonęła jak dotąd blisko 110 milionów. Dlaczego koszty znów rosną? Do kolejnych informacji na temat zdumiewającej "inwestycji" dotarł dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.